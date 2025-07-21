Украине нужны козыри для диалога с Китаем. О чем идет речь

Для руководителей Европейского Союза это, безусловно, важное событие — прежде всего из-за перспективы дальнейшего экономического сотрудничества с Китаем на фоне введения американских пошлин, а также из-за обострения политических проблем, связанных с очевидной поддержкой Пекином Москвы в ее агрессии против Украины.

Реклама

Но в то же время на Тайвань прибудет представительская делегация депутатов Европейского парламента. Участники делегации представляют объединение «Европейский щит демократии». Они планируют встретиться с руководством Тайваня и представителями гражданского общества, чтобы обсудить совместное противодействие гибридным угрозам, способность к сопротивлению дезинформации со стороны авторитарных режимов и опасность новой войны — на этот раз в Тайваньском проливе.

Итоговую пресс-конференцию делегация проведет именно на Тайване — за день до прибытия лидеров ЕС в Пекин.

И в Китае, и в России слабых бьют

Как видим, в Брюсселе этого не боятся. Не боятся контактов с Тайбэем и в европейских столицах. Боимся только мы. Хотя именно Китай демонстративно хвастается своим стратегическим партнерством с Россией и не скрывает намерений не допустить поражения государства Путина в войне против Украины.

С первых дней большой войны я подчеркиваю: если мы вообще хотим диалога с Пекином, у нас должны быть козыри. И одним из них должен стать диалог с Тайванем. Нужны как парламентские визиты, так и открытие офиса Тайбейской комиссии — подобные уже давно существуют в Варшаве, Берлине и даже в Москве. Необходимо обсуждать общие вызовы и налаживать обмен военными технологиями.

Только такая политика может заставить Пекин задуматься о цене поддержки Москвы в войне против нас. Потому что и в Китае, и в России слабых бьют.

Однако должен констатировать: меня до сих пор не слышат. За эти годы было лишь несколько единичных депутатских визитов. И ни одной попытки создать хотя бы элементарную институциональную основу для системного диалога с Тайванем.

Я все еще пытаюсь понять: мы имеем дело с политической недальновидностью и некомпетентностью или все же с влиянием бизнес-интересов определенных групп, которые, пытаясь заработать в Китае, готовы пожертвовать национальными интересами Украины? Но ведь мы уже проходили это с Россией — и очень хорошо знаем, чем все закончилось.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора