Перезагрузка мира. Что начинается после звонка Си Зеленскому 28 апреля, 15:20 NV Премиум

Мы видим перезагрузку мира в американо-китайский мир

Для меня критически важен в этом разговоре сам факт контакта — политического и человеческого — между Си и Зеленским. Китай сделал режиссуру этого разговора в соответствии со своими принципами: обнародовал принципы глобальной безопасности, затем свои принципы, как они говорят, «урегулирования ситуации вокруг Украины». Они нашу войну все равно и дальше кризисом называют и пока будут называть.

Видео дня

Си пообщался с Путиным в Москве, затем с европейскими лидерами, затем с бразильским президентом как одним из лидеров незападного мира и теперь с Зеленским. Фактически Си для себя обозначил приверженность прекращению огня. Это, как он считает, «будет заходить» в незападном мире перед активизацией боевых действий. Да и после этого разговора китайцы фактически получили карт-бланш на возможность со всеми общаться. Они назначили спецпредставителя, являющегося бывшим китайским послом в РФ. Лет десять он там работал, очень известный человек, который, как говорят иногда, имеет уши Си Цзиньпина и ключевых китайских лидеров.

Поэтому с точки зрения китайской системы координат это важное общение. С нашей точки зрения тоже, поскольку это расширяет маневры. Хотя мы отлично понимаем и опасности.