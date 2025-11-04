Украина это анти-Россия? Давайте разберемся

Иногда задают вопрос: как нам преодолеть самовосприятие Украины как анти-России?

Как нам избежать восприятия себя как лишь отрицание России? Ведь мы не являемся отрицанием чего-то другого. А особенно России. Мы являемся собой.

И у меня на это вот какой ответ: Украина не является «анти-Россией». Это Россия является анти-Украиной. Россия является отрицанием, негацией, минусом. И поэтому для нее так важна эта война. Она выживет только тогда, когда она сможет нас отрицать, то есть уничтожить.

Украина — порождение этой земли. На ней происходили разные вещи, но их лейтмотивом были и есть несколько вещей:

а) Локальность важна, и забота о своем пространстве важна;

б) Политика — это движение снизу вверх, от общины к государству,

в) Свобода, равенство и братство/сестринство важны, и братство/сестринство свободных и равных является основой общества;

г) Тирания — это зло;

Украина является порождением этой земли

д) Мы не хотим никого завоевывать, нам хорошо здесь;

е) Иерархия — вещь сомнительная. Ее можно терпеть, но когда по-другому совсем никак;

ж) Все решаем диалогом, конфликтом, срачем, снова диалогом, снова «срачем» — но главное горизонтально;

з) Каждый обладает достоинством — и никто не имеет права другого унижать.

Так вот, Россия — это политический проект по отрицанию всего этого. Она хочет доказать себе и миру, что такие горизонтальные модели неэффективны и вредны. А эффективны только насилие и иерархия. Что локальность не важна — поэтому можно завоевывать других и стирать их идентичность. Что иерархия — это все. Что достоинства нет, и жизнь — это унижать и быть униженным. И так далее.

Россия возникла из негативной энергии, из стремления оспорить нас. В ее больной фантазии она может существовать только как отрицание нас, то есть — только когда нас не будет. Но когда окончательно убедится, что отрицать нас не удалось, она начнет отрицать саму себя и разрушать саму себя.

Главное — нам не начать разрушать самих себя первыми.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора