На примере Израиля. Как украинцам не стать новым «бродячим народом» 21 июля, 13:41

У нас уже есть яркая мифология об отважных украинцах. Что нам критически нужно — это своя мифология о своей «земле обетованной»

«Железный купол» Израиля гарантирует защиту 80%. Так говорит министр обороны Алексей Резников. То есть из 100 ракет сбивают 80. Но 20 долетают по назначению. Для сравнения, Украина сегодня сбивает 50 ракет из 100.

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То есть, защиту можно улучшить, но 100% гарантии не будет никогда.

Подозреваю, что эффективность израильской системы ПРО в 50-х годах тоже была не на самом высоком уровне, а отметку 80% они достигли лишь позже. Тогда почему население Израиля постоянно увеличивалось даже в условиях военных рисков? За 75 лет население страны выросло почти в 7 раз. В Украине сегодня распространены миграционные настроения и половина украинцев задумываются о будущем за рубежом (при сохранении опасности со стороны дикого соседа).

Выходит, что евреи в 1948 году воспринимали подобную действительность (постоянную угрозу от соседей) радикально отлично от того, как ее воспринимают украинцы в 2022 году.

Понятно, что стартовая точка для еврейского народа была Вторая мировая война и Холокост. Для подавляющего большинства украинцев стартовой точкой была спокойная жизнь и вера в то, что ужас масштабной войны — в далеком прошлом.

Дилемма восприятия. Разрыв между ожиданиями и реальностью. Историк Юваль Ной Харари назвал бы это «мнимым порядком». Наше представление о том, как оно должно быть или как оно есть на самом деле. Для еврейского народа в 1948 году «порядком вещей» стало то, что нигде в мире не будет безопасно, безопасно можно сделать только в своей собственной стране. Для украинского народа «порядком вещей» является то, что более безопасно, более зажиточно, более комфортно жить где-то в других сказочных странах. Это далеко не всегда так, но мы в это верим, а значит это наш «мнимый порядок». Он для нас — реальность.

В разгар этой кровавой войны, мы не вполне ценим то, что имеем

Украинцев уничтожали и убивали не меньше евреев. Правда, евреев убивали в чужих странах и неприязнь к еврейскому народу никогда не скрывали. Украинцев в основном убивали на своей земле и при этом убеждали, что эти убийства во имя любви к ним. Гитлер вывел геноцид евреев на новый уровень, хотя это не он, кто его придумал. Путин — тот, кто дал настоящее название убийствам украинцев, прямо заявив, что решает «украинский вопрос» и тем самым провел всем известную параллель.

Параллели действительно впечатляющие. Но остается одно принципиальное отличие — украинцы до сих пор верят, что «земля обетованная» где-то, а не в родной стране. Еврейский народ верит, что на земле Израиля и есть та самая единственная страна.

Как нам изменить отношение украинцев? Как нам понять, что тот самый израильский опыт — это не белая красивая футболка, которую можно красиво на себя надеть? Это кровь и пот, которые мы должны прожить, должны пропустить через себя.

«Мнимый порядок», к счастью, не законы природы. Это то, что в наших головах, а значит, с этим можно работать и наше представление о том, как оно должно быть — можно изменить.

Состоятельность и комфортность — до войны мы двигались в правильном направлении и то, как россияне реагировали на наш уровень жизни о многом говорит. После войны будет преступлением не довести начатые реформы до конца и не открыть путь для притока капитала для возобновления и восстановления.

Безопасность — обстрелы и террористические атаки со стороны россии вряд ли полностью прекратятся. Анекдот «какая страна, такие и теракты» — более не актуален. Наша страна настоящая и теракты сейчас очень настоящие. Но, предполагаю, что построение бомбоубежищ и усиление дисциплины безопасности — будет держать риск погибнуть от российского террориста ниже риска смертельного ДТП. Если люди не боятся садиться в автомобили или переходить дорогу, смогут привыкнуть к российскому терроризму.

Да, бомбоубежища и готовность следовать в укрытие — это не то, о чем мы мечтали. Но стать новым «бродячим народом» — это еще менее привлекательная перспектива.

У нас уже есть яркая мифология об отважных украинцах. Что нам критически нужно — это своя мифология о своей «земле обетованной». К сожалению, даже в разгар этой кровавой войны, мы не вполне ценим то, что имеем. И это нужно поправить.

Текст опубликован с разрешения автора

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