Терпение лопнуло. О чем я говорил с европейскими коллегами из киевского бомбоубежища 17 октября, 17:36

Я включился в заседание министров иностранных дел Евросоюза и, наверное, стал первым министром иностранных дел в истории, который говорил из бомбоубежища. Но такова реальность

Были технические проблемы, российские бомбежки пытались сорвать нам связь. Но мы все равно пообщались. Это еще одно свидетельство того, что все препятствия мы одолеем и вместе с нашими партнерами найдем решение для всех проблем.

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Я сперва рассказал им, как все было утром. Я, как и киевляне, все слышал. Недалеко от моего дома пролетал один из дронов. Собака запаниковала, потом еще собаку откачивали, потому что очень сильно взрывы стрессонули ее. Однако главное, что я очень четко объяснил своим коллегам: это не просто атака на украинскую энергетическую структуру, это атаки и на вашу энергетическую безопасность. Поскольку Россия разрушает нашу энергосистему, мы не можем экспортировать электроэнергию в Евросоюз и помогать вам переживать энергетический кризис. Это очень важно, чтобы партнеры понимали: идет не только атака на нас, но и на каждое европейское домохозяйство.

Другой темой, безусловно, был Иран. Я сегодня впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана. Что называется, терпение лопнуло. Мы слушали очень долго разные объяснения, аргументы, но правду не скроешь. Эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ настало.

В случае применения эти санкции должны стать сигналом для других стран, к которым сейчас Россия обращается за военной помощью (а мы знаем, что она это делает). Сигналом таким: любой, кто решится помочь России, должен сразу пострадать.

Любой, кто решится помочь России, должен сразу пострадать.

Третья тема, которую мы обсуждали, — санкции против России. Начинается работа над 9 санкционным пакетом. Я был очень откровенен. Конкретно назвал, что Украина ожидает в этом пакете. Это, в том числе, и отключение новейших русских банков от SWIFT. Я вообще не понимаю, почему перестали это делать. Мы знаем, что некоторые страны стали говорить об усталости от санкций. Я сегодня сказал европейским коллегам очень простые слова: ни украинцы, ни граждане ЕС не могут позволить себе усталость. Как мы не можем устать бороться за наше государство, за европейскую безопасность и процветание, так же они не могут устать применять санкции. Каждый должен делать свою часть работы на победу над российским агрессором. Если мы не устаем воевать, то они не должны уставать применять санкции.

После атаки на Украину 10 октября, вы знаете, какую работу развернула украинская дипломатия, чтобы получить больше средств ПВО. Есть уже конкретные обязательства от конкретных стран. И сегодня я тоже об этом говорил со своими коллегами.

В сухом остатке. Держитесь. Ничто нас не остановит. Будут тревоги — будем работать из подвалов. Будет холодно — будем надевать тёплую одежду. Не будет света — будем работать при свечах. Но все будет хорошо. Потому что мы непобедимы. Спокойного всем остального дня.

Текст опубликован из разрешения автора

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