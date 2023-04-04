Украина готова к наступлению, но… 4 апреля, 18:03

Чем жила страна 4 апреля 2023 года

● Украина готова к наступлению, но… Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению с мощным западным оружием и недавно сформированными штурмовыми подразделениями, но серьезными вызовами для ВСУ могут стать восполнение потерь и поддержка мотивации военнослужащих, пишет NYT.

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В ожесточенных боях ВСУ уже отразили российское наступление зимой. «Теперь настал черед Украины перейти в наступление. Везде видны признаки того, что это произойдет в ближайший месяц или около того», — отметили журналисты. В Украину прибывает новое западное оружие, которое может оказаться решающим при наступлении, включая немецкие танки Leopard 2 и американские машины для разминирования. Тысячи новобранцев проходят подготовку в недавно сформировавшихся подразделениях, предназначенных для наступления. NYT пишет, что новая кампания станет проверкой способности ВСУ перевооружить и восстановить батальоны, сохранив при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые дали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас заявила: если оружие и обученные войска появятся вовремя, Украина способна нанести россиянам потери, которые могут иметь важные геополитические последствия. Она допустила немыслимый когда-то результат: Украина может сделать РФ ослабленным военным государством, не имеющим никаких рычагов влияния на переговорах по прекращению войны.

Однако, отметила NYT, успех контрнаступления все же не может быть гарантирован. Союзники затягивают с отправкой оружия и солдатам приходится довольствоваться курсами интенсивной подготовки по тактике штурма. Да и поддержка морального духа бойцов, как считают журналисты, становится все более сложной задачей.

● Москва готовит Крым к обороне. В оккупированном Крыму россияне активно обустраивают оборону, сделав полуостров одной из наиболее укрепленных территорий в зоне боевых действий. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, проанализированные The Washington Post. Как пишет газета, оборонные сооружения появились в Крыму всего через несколько недель на фоне новостей о возможном контрнаступлении украинской армии. Некоторые из них оккупанты построили за считанные дни. Враг укрепляет северную часть оккупированного полуострова и побережья.

WP констатировала: хотя Россия построила оборонительные укрепления и в других местах (в ключевых местах Херсонщины и вблизи Мелитополя), «масштаб крымских впечатляет».

● На восточном фронте — тяжелые бои. Оккупационные войска РФ идут в наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки Силы обороны отразили 69 вражеских атак. Как сообщил Генштаб в утренней сводке, самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в боях за Бахмут российские оккупационные войска пытаются компенсировать низкое качество в технике и командовании количеством.

● «Снарядный голод», на который когда-то жаловался владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, быстро закончился: Россия удвоила удары авиации и артиллерии по Бахмуту. Об этом рассказал боец Сил специальных операций (ССО) «Сокол» в интервью, которое обнародовала пресс-служба ССО.

● В Бахмуте наемники ЧВК Вагнер, вероятно, все же захватили здание городской администрации и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 3 апреля. В то же время в ВСУ утверждают, что российские оккупационные войска «далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление владельца ЧВК Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

● Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый пояснил, что Пригожин принес флаг РФ на здание городской администрации Бахмута, которое уже давно разрушено в ходе боев в городе. «Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас небезопасно. Там, видите ли, взрываются рестораны… И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожено», — сказал он. И подчеркнул, что Бахмут остается основным направлением ударов россиян, прежде всего, наемников ЧВК Вагнер.

● По данным британской разведки, Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (более контролируемые), чтобы в конце концов заменить группу Вагнера в ее важной роли в войне против Украины. В то же время, как отметили в разведке, ни одна другая известная российская ЧВК пока не приближается по размеру или боевой мощи группы Вагнера.

● В районе Марьинки и Авдеевки за минувшие сутки оккупационная армия потеряла почти две роты личного состава, сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

● Минус 8 танков и 15 дронов. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 175 690 своих военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3627 (+8 в сутки), боевых бронированных машин — 6999 (+6), артсистем — 2697 (+3), РСЗО — 528 (+1), средств ПВО — 280 (+0), самолетов — 306 (+0), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15) и многое другое.

● Ночью российские оккупанты атаковали Украину с южного направления с помощью ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131. В общей сложности зафиксировали до 17 пусков ударных БпЛА, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря. ПВО уничтожили 14 «шахедов».

● Причиной убийства российского «военкора» Владлена Татарского в Санкт-Петербурге (2 апреля того взорвали в кафе во время «творческой встречи») стали противоречия между людьми, приближенными к Путину, а не действия украинских спецслужб. Об этом написала британская The Times. Комментируя российскую версию о причастности Украины к убийству, издание отмечает, что это «было слишком даже для путинских манипуляторов новостями»: «Подобные утверждения могут льстить киевским службам безопасности, но у их офицеров очевидно нет ни времени, ни возможностей для вербовки агентов в ультранационалистических кругах в России». В материале отмечается, что это убийство скорее «отражает раскол в путинских элитах, брутализацию внутренней политики и бандитскую ментальность, которая стала преобладать в военной России».

The Times напомнила о конфликте основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и его сторонников с чиновниками министерства обороны РФ. Татарский активно поддерживал взгляды Пригожина и был взорван в кафе, ранее принадлежавшем владельцу ЧВК.

● Альянс подкрался незаметно. Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО.

● Министр обороны РФ Шойгу заявил, что расширение НАТО повышает риски расширения «конфликта», и подчеркнул, что Москва передала в Беларусь ракетный комплекс Искандер-М, который может использовать ядерные боеголовки.

Кроме того:

● Минск может использовать ядерное оружие. Военный министр РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием (это вдобавок к Искандер-М). «Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — сказал Шойгу.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что вступление Финляндии в НАТО стало реакцией на то, как действовала Россия, а не наоборот.

● А еще Столтенберг предложил членам альянса выделять ежегодно по 500 млн евро для Комплексного пакета помощи Украине. Он хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Этот фонд предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и способы противодействия российскому вторжению.

● Оправдывают Павла. Представители УПЦ МП распространили заявление по делу экснаместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла, — мол, тот «всегда осуждал вооруженную агрессию». И поэтому в МП ожидают «справедливого судебного разбирательства». «Митрополит Павел считает, что уголовное производство в отношении него сфабриковано и направлено на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан», — добавили там.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. До этого СБУ экс-наместнику объявило подозрение по двум статьям — разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Подозрение объявили на фоне отказа УПЦ МП освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

И наконец:

● Центр Чернигова станет наследием ЮНЕСКО. Украина с международными партнерами готовит предоставление статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО историческому центру Чернигова. Об этом заявил президент Владимир Зеленский: «Готовим для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получен для исторического центра нашей Одессы».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.