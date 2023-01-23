Сложная история с немцами. Когда Шольц примет полезное решение для Украины 23 января, 18:03 Эксклюзив NV Владимир Огрызко: Поверьте, канцлер Олаф Шольц очень быстро примет решение, которое пойдет на пользу Украине (Фото:REUTERS)

Германия сделала колоссальный шаг вперед от позиции, которую занимала до 24 февраля

Происходящее с немцами — сложная история. И она не может быть легко объяснена и принята. Это тянется со времен Второй мировой войны. Послевоенная Германия — ее часть ГДР — воспитавшая поколения людей на тезисе пацифизма, психологически не воспринимает танки как то, что можно кому-то отдавать и снова наступать на Россию. Ведь эта страна в головах многих немцев продолжает ассоциироваться с СССР. То есть, это психологический феномен.

Видео дня

К тому же если говорить о властях Германии, то так же поколениями Москва вбивала уже в их головы (и довольно успешно), что Германия виновата перед СССР читай Россией, то есть Москвой. То, что Германия разорила Украину и Беларусь, которые были дважды уничтожены, сначала с запада на восток, потом с востока на запад, это как-то вышло из понимания многих немецких политиков в историческую темноту. Они этого не помнят. А помнят, что перед Москвой они виноваты. Особенно этот психологический фактор силен у социал-демократических политиков, занимавших левоцентристские позиции, чем ХДС-ХСС или Свободные демократы.

И давайте не забывать, что Москва последние 30 лет успешно создавала промосковскую 5-ю колонну как среди политического класса, так и среди бизнеса. Никуда же не делись немецкие бизнесмены, работавшие и желающие работать с будущей Россией. Они еще не знают, что этой России не будет, но все еще думают: вот война закончится, Путина куда-то денут, поставят другого, а мы вернемся и будем зарабатывать свои миллиарды.

Мы должны быть сбалансированными

И поэтому давление на немецкое правительство колоссальное. Мы просто об этом не читаем и не знаем. Это давление также влияет на позицию этого правительства.

Можно идти против всех, но очень короткий период времени. Когда есть какие-нибудь аргументы. Если аргументов нет, то, поверьте, канцлер Олаф Шольц очень быстро примет решение, которое пойдет на пользу Украине.

Германия сделала колоссальный шаг вперед от той позиции, которую она занимала до 24 февраля. От поставок касок до поставок самого современного оружия. Фактически остались только танки. Все остальное уже есть у нас, и есть в неплохом количестве. И мы за это должны благодарить Германию. И немцы играют колоссальную роль в экономической поддержке Украины. Это тоже нельзя сбрасывать с чаш весов. У нас половина бюджета закрывается за счет интернациональных экономических программ и проектов.

Так что мы должны быть сбалансированными и понимать, что есть определенные обстоятельства, которые не позволяют слишком быстро двигаться. Но если сравнить с тем, что было и что есть, то это для немцев космическая скорость. Так что давайте еще немного подождем, и все будет хорошо.

На днях немецкий таблоид Spiegel сообщил, что разведка ФРГ доложила немецким депутатам о тяжелой ситуации на фронте под Бахмутом. По информации издания, во время секретного брифинга на этой неделе речь шла о больших потерях украинской стороны — якобы о «трехзначных числах погибших в сутки». Эта информация — попытка подпитать тех в немецком обществе, которые говорят о том, что вот, если война быстро прекратится, тогда не будет этих страшных жертв, количество которых выходит за пределы здравого смысла. Это игра в пользу власти, пока колеблющейся в отношении поставок.

Но смотрите: появилась информация, что немцы могут нам поставить 19 танков Leopard. Вопрос, конечно, когда, но тем не менее. Сейчас в Европе более 2 тысяч таких танков. Если 10% этого количества будут у ВСУ, то это уже огромный плюс. Так что Германия своих 10% может вполне спокойно предоставить. Если это сделают все остальные, то мы решаем вопрос.

Все эти заявления, которые делаются в последние дни от военно-политических лидеров на Западе, что, мол, следующие недели- месяцы в войне будут критическими/решающими, это их заявления. Вот глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что защитникам Украины будет тяжело военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году. А Йенс Столтенберг сделал другое заявление. Генерал Бен Ходжес сделал заявление, что освобождение Крыма возможно до конца лета. Это нормально. Здесь мы должны слушать не прогнозы наших западных партнеров, а нашего генерала Валерия Залужного. Он отлично рассчитывает все то, что нужно сделать и как нужно. Залужный уже неоднократно практикой боевых действий опровергал любые прогнозы любых аналитиков-теоретиков, которые нам, как известно, многое предсказывали. Слава богу, что их пророчества остались на их совести и показали их неспособность реально учитывать множество факторов. А главный фактор, который есть у нас, это наша воля к победе, к свободе, а это стоит иногда гораздо больше, чем САУ или танки.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко слушайте на Radio NV :