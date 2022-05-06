Дело Украины — это и наше дело. Открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу 6 мая, 14:50 Цей матеріал також доступний українською

В интересах Германии не допустить успеха русской захватнической войны

Уважаемый господин Федеральный канцлер,

На первомайском митинге в Дюссельдорфе, несмотря на свистки и возгласы протеста, вы подтвердили свою готовность поддержать Украину поставками оружия, чтобы она могла успешно защищаться. Пользуясь случаем, мы хотели бы поаплодировать Вам за эти четкие слова и призвать Вас к быстрому выполнению резолюции Бундестага о продаже оружия Украине.

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В связи с концентрацией российских войск на востоке и юге Украины, постоянной бомбардировкой мирного населения, систематическим разрушением инфраструктуры, чрезвычайной гуманитарной ситуацией с более чем десятью миллионами беженцев и экономическими проблемами Украины в результате войны, — важен каждый день. Не требуется специальных военных знаний, чтобы понимать, что разница между «оборонительным» и «наступательным» вооружением — это не вопрос материала: в руках атакованных танки и гаубицы тоже оборонительное оружие, поскольку они используются для самозащиты.

Каждый, кто хочет достичь мира, который не закончится покорением Украины требованиям России, должен усилить ее обороноспособность и максимально ослабить военную способность России. Это требует постоянного снабжения оружием и боеприпасами, чтобы изменить военный баланс сил в пользу Украины. И это требует распространения экономических санкций на энергетический сектор России — финансовую артерию путинского режима.

В интересах Германии не допустить успеха российской захватнической войны.

Каждый, кто атакует европейский мирный порядок, презирает международное право и совершает массовые военные преступления, не должен покидать поле как победитель. Заявленной Путиным целью было и есть уничтожение национальной независимости Украины. Первая попытка потерпела неудачу из-за решительного сопротивления и готовности украинского общества идти на жертвы. Нельзя согласиться и с провозглашенной ныне целью расширения российской сферы влияния от Харькова до Одессы.

Угроза ядерной войны является частью психологической войны России

Насильственное перемещение границ нарушает европейский мирный порядок, в закладке фундамента которого Ваша партия сыграла немаловажную роль. Он базируется на отказе от насилия, равноправном суверенитете всех государств и признании прав человека как основы мирного сосуществования и сотрудничества в Европе. Поэтому нынешняя вооруженная поддержка Украины для защиты этих принципов не противоречит остполитик Вилли Брандта.

Нападение России на Украину также является нападением на европейскую безопасность. Требования Кремля относительно реорганизации Европы, сформулированные накануне вторжения, говорят на четком языке. Если вооруженный ревизионизм Путина добьется успеха в Украине, возрастет опасность того, что следующая война произойдет на территории НАТО. И если ядерному государству удастся успешно покорить страну, сдавшую ядерное оружие в обмен на международные гарантии безопасности, — это станет серьезным ударом по нераспространению ядерного оружия.

Чего боится российское руководство — это не фиктивной угрозы со стороны НАТО. Оно гораздо больше боится демократического пробуждения в своем соседстве. Отсюда тесные отношения с Лукашенко, отсюда яростная попытка всеми силами остановить путь Украины к демократии и Европе. Никакой другой стране не пришлось платить более высокую цену, чтобы стать частью демократической Европы. Поэтому Украина заслуживает обязательной перспективы вступления в Европейский Союз.

Угроза ядерной войны является частью психологической войны России. Однако мы не воспринимаем ее легкомысленно. Каждая война чревата риском обострения до крайности. Однако опасность ядерной войны невозможно избежать, идя на уступки Кремлю, которые будут стимулировать дальнейшие военные авантюры. Если бы Запад уклонялся от поставок Украине вооружений, подчиняясь российским угрозам, это лишь способствовало бы дальнейшей агрессии со стороны Кремля. Опасности ядерной эскалации необходимо противодействовать убедительным сдерживанием. Это требует решительности и единства в Европе и на Западе, а не отдельного немецкого пути.

Есть веские причины избегать прямого военного столкновения с Россией. Но это не может и не должно означать, что защищать независимость и свободу Украины — не наше дело. Это также тест для того, насколько серьезно мы относимся к немецкому «Никогда снова». Немецкая история диктует приложение всех усилий, чтобы предотвратить новые войны на изгнание и истребление. Тем более это касается страны, в которой вермахт и СС свирепствовали со всей жестокостью.

Сегодня Украина также борется за безопасность и фундаментальные ценности свободной Европы. Поэтому мы, Европа, не должны позволить, чтобы Украина пала.

Каждый желающий подписать это открытое письмо может сделать это через change.org.

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