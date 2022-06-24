Украина — кандидат на члены в ЕС: как это было и что означает 24 июня, 20:03 Цей матеріал також доступний українською

23 июня лидеры 27 стран-членов ЕС приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Отныне наш путь к членству закреплен официально на самом высоком политическом уровне в Евросоюзе

Приветствую всю Украину — мы возвращаемся в европейскую семью. Это историческая справедливость, которая изменит не только Украину, но и повлияет на всю Европу.

Это общая победа всех украинцев.

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Когда мы пару месяцев назад начинали адвокацию, то столкнулись с большим скепсисом даже среди друзей. Нас просили подождать более благоприятного момента, повторяли об отсутствии консенсуса, предлагали альтернативы. Позиция Украины была четкой: Украина заслужила этот статус реформами и преданностью европейским ценностям; это стратегическое решение, которое необходимо принять не только для будущего Украины, но и всего ЕС.

Благодарю коллег из правительства, парламента и Офиса президента за скоординированную, мощную адвокационную работу, которая охватила все страны-члены ЕС. Имели поддержку со стороны гражданского общества, экспертной среды, которые провели активную работу, в частности в странах скептиках. Также хочу отметить вклад украинских граждан, временно пребывающих в странах Евросоюза, и постоянными акциями напоминали, что Украина защищает не только себя, а европейские ценности.

Вместе мы запустили большую дискуссию внутри ЕС, заставив многие страны взглянуть на Украину по-новому. За несколько месяцев произошла фактически революция в восприятии Украины и процесса расширения как такового. Этот саммит ЕС обозреватели уже назвали геополитическим.

Мы готовились к долгим дискуссиям на Европейском совете между лидерами. Но решение было принято быстро. В значительной степени это результат диалога, который выстроили с каждым лидером, с каждой столицей.

Предоставление статуса кандидата абсолютно изменяет подходы ЕС по поводу развития отношений с Украиной. Теперь ЕС будет официально рассматривать Украину как будущего члена и помогать нам как финансово, так и консультационно приблизиться к этой цели. Теперь каждая проевропейская реформа будет означать еще один шаг именно в Евросоюз.

Украина становится более привлекательной и понятной инвесторам

А статус кандидата открывает целый ряд дополнительных возможностей, поддерживающих нас на пути к членству:

— Украина получит доступ к дополнительной финансовой помощи в виде грантов или технической помощи. Кроме того, план восстановления Украины, над которым мы сейчас работаем с Еврокомиссией, должен объединить привлечение крупных международных инвестиций с европейской интеграцией страны. Фактически это будут международные инвестиции в будущего члена, который станет важной частью общего рынка Евросоюза.

— Украина становится более привлекательной и понятной инвесторам. Страны-члены ЕС будут рассматривать инвестиции в Украину как инвестиции в укрепление и рост ЕС.

— Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых как для стран ЕС, так и со статусом кандидата на членство.

Главное, что подготовка к членству будет означать завершение полной трансформации страны, которую мы начали в рамках Соглашения об ассоциации. Наша цель: Украина, как сильный конкурентный член ЕС.

Сегодня, празднуя новый исторический этап для Украины, мы помним, что это возможно только благодаря нашим героическим Вооруженным силам. Статус кандидата — это также вера ЕС в победу Украины, четкое обязательство поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, а также однозначный ответ россии на невозможность никаких сфер влияния в Европе.

Впереди много вызовов. Но украинцы в очередной раз доказали, что для нас нет ничего невозможного. Даже в условиях войны мы будем прилагать максимум усилий, чтобы наше движение к полноправному членству в ЕС продолжалось. С такой мощной поддержкой в стране это точно реально.

Уже сейчас мы работаем над первоочередным планом реализации реформ, указанных в заключении Еврокомиссии. Вполне возможно завершить их до конца года.

А сейчас еще раз поздравляю всю Украину! Мы это сделали!

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