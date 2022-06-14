Решающий момент для Украины уже близко 14 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською

Весь путь евроинтеграции Украины — это преодоление нами полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам

Мы на финишной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины. Трибуны скандируют, линия уже видна впереди, сил уже нет, но открывается сто десятое дыхание. В этот момент стоит вспомнить, какую колоссальную дистанцию мы преодолели.

Видео дня

Почему этот статус так важен? Он юридически закрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что «Украину в ЕС не ждут».

Сегодня мы вплотную приблизились к развязке. Это дипломатическое сражение эпического масштаба, в котором задействованы все дипломатические силы Украины во главе с Владимиром Зеленским, Андреем Ермаком, Андреем Сибигой, Игорем Жовквой. От парламента активно работают Руслан Стефанчук, народные депутаты. В правительстве непосредственно вовлечены Денис Шмыгаль, Ольга Стефанишина, ряд министров, разведчики и, конечно же, дипломаты. Украинские общественные организации также работают на получение статуса. Это сложная командная игра.

Последние метры самые сложные. Вчерашние скептики стали поклонниками. Вчерашние вроде бы поклонники вдруг качнулись в скепсис, а мы склоняем их обратно, в позитив. Последние бастионы держатся, но отступят, если останутся в одиночестве. Меньшинство скептиков бросило против нас все контраргументы — от необходимости синхронизации с государствами Западных Балкан до обвинений в недостаточной устойчивости демократических институтов. Настоящее лицо каждого теперь видно, и по результату украинцы оценят каждого.

Если бы вы знали, какие потоки сознания за последний месяц выслушал только я от скептиков. Слушая некоторые монологи, иногда было очевидно, что люди сами слабо верят в то, что говорят, но отчаянно цепляются за возможность сказать «нет».

Вообще-то, весь путь евроинтеграции Украины — это преодоление нами полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам. Я хорошо помню начало разговора с Брюсселем о безвизе более десяти лет назад. Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, и ничего. Зона свободной торговли должна была создать угрозы европейским производителям. Этого не произошло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не случилось.

Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок

Сейчас снова те же аргументы о неизбежных проблемах. Но еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии, на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок. Мы годами добывали пядь за пядью и о статусе кандидата мечтали только самые смелые. Но новая реальность ускорила все, и ныне мы стремимся вверх по отвесной стене.

Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх.

Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно преодолеть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом европейским друзьям. Решающий момент уже близко.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.