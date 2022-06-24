А теперь о налогах. Почему инвестор должен выбрать Украину? 24 июня, 16:33 Цей матеріал також доступний українською

Почему бы не провести налоговую реформу именно сейчас, сделав наиболее конкурентные условия для бизнеса в Европе?

Кто может сказать, почему инвестор должен выбрать Украину? Какие у нас имеются конкурентные преимущества?

В связи с приближением Европы важно понимать, что все страны Европы конкурируют за инвестиционный капитал, производителей и новые производства, людей.

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Пока оставлю за скобками вопросы о войне, справедливых судах, рынке капитала, доступе на рынки… Вопрос пока о налогах:

Далее представлена публичная информация о ставках в разных странах Европы (не только ЕС, членами которого мы будем не раньше чем через 10 лет, как говорят «большие» дяди и тети из ЕС).

1. Налог на доходы физических лиц: Босния и Герцеговина — 10%, Косово — 10%, Македония — 10%, Черногория — 9%, Румыния — 10%, Сербия — 10%, Украина — 18% + ЕСВ на ФЛП.

2. Корпоративный налог: Босния и Герцеговина — 10%, Болгария — 10%, Венгрия — 9%, Косово — 10%, Македония — 10%, Черногория — 9%, Украина — 18%.

3. НДС: Швейцария — 7%. Сниженные ставки НДС в разных странах Европы стартуют от 3%.

4. При этом Польша, Латвия, Эстония ввели у себя налог на выведенный капитал, где реинвестированная прибыль не облагается налогом.

Скажите, пожалуйста, как будет наполняться бюджет Украины в ближайшие 3 года с учетом того, что 86% украинского бизнеса прекратили или сократили работу?

Если ожидаемые потери ВВП будут около 30%, а у украинского бизнеса в ближайшие 3 года не будет прибыли?

Как будет наполняться бюджет Украины в ближайшие 3 года

Если из Украины выехали 5 млн украинцев и рынок труда, как и потребление сократились?

Украинский бизнес сегодня активно изучает европейские индустриальные парки и свободные зоны для релокации?

Независимо от ставок, ближайшие 3−5 лет наполнение бюджета будет напрямую зависеть от помощи Запада.

А если да, почему бы не провести налоговую реформу именно сегодня, сделав наиболее конкурентные условия для бизнеса в Европе?

Второго такого шанса у нас не будет. Как вы считаете?

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