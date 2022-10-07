Революционный поворот для Европы 7 октября, 14:24

В Праге первый саммит Европейского политического сообщества прошел без России и против России

6 жовтня у Празі відкрився перший саміт Європейської політичної спільноти, в якому беруть участь 27 лідерів Євросоюзу і 17 лідерів країн, які не входять до ЄС, але мають статус кандидатів чи партнерів. Ініціатором цієї ідеї є президент Франції Еммануель Макрон. Озвучив він її під час виступу в Європарламенті 9 травня. Перша реакція України на неї була негативна. Ми побоювалися, що у такий спосіб Україну хочуть виокремити з питання про наше майбутнє в Євросоюзі, і замість цього запропонувати якийсь інший формат.

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Оскільки за цей час Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу, то такі страхи зникли. І сьогодні ми говоримо про абсолютно інший політико-безпековий вимір цього процесу. І те, що це відбулося, я вважаю, може стати революційним поворотом для всієї європейської, ну а потім і глобальної безпеки. Тому що вперше зібралися лідери без Росії і чітко дали зрозуміти, що з Росією про спільне майбутнє говорити вже ніхто не буде. Ця Росія є ізгоєм, загрозою. Тому головний висновок, який я для себе роблю, це переворот у свідомості західних лідерів.

На цьому тлі мають дуже огидний вигляд рекомендації колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка продовжує виступати адвокатом диявола, тобто Путіна. Розповідає вона про те, що без Росії не можна побудувати безпеку у Європі. Якраз з Росією не можна її побудувати, а от без Росії і проти Росії така безпекова система і повинна бути створена. Лише за таких обставин Росію можна буде поставити на місце. Інакше вона зруйнує будь-яку систему зсередини, що вона успішно робить і в ООН, і в будь-яких інших міжнародних організаціях, де працює не заради виконання статутних положень цих організацій, а всупереч і лише в інтересах власних, абсолютно нерозумних.

Меркель продовжує виступати адвокатом диявола, тобто Путіна

Що ж до саміту, то виникає практичне запитання: навіщо ця ініціатива особисто Макрону? Річ у тім, що Франція та Німеччина — дві країни, які змагаються за лідерство у Євросоюзі і, взагалі, у Європі. Після виходу Великобританії з Євросоюзу, вона займає свою особливу позицію. І от тепер, мені здається, питання перейшло у певну політичну дуель між Парижем і Берліном — хто буде лідером у цій новій Європі.

Економіка, безумовно, підказує, що таким лідером має бути Німеччина. А от її політична лінія, яка в останні роки вирізнялася безсоромним угодовництвом Росії, дає, мені здається, Франції шанс перехопити політичну частину лідерства. Хоча і Франція далеко не завжди показувала висоти рівновіддаленості і порядності. Але, водночас, мені здається, що зараз Франція просто хоче трошечки монополізувати європейський політичний простір і висунути ініціативу, яка була б усіма підтримана. І це свідчить про те, що ідея нової Європи, ідея, що базуватиметься на цінностях, а не на територіях.

Бо, як показує досвід недієздатної ОБСЄ, включення туди Росії та інших країн, які сповідують абсолютно неєвропейські цінності, підривають саму сутність організації. Тому, думаю, що цей момент є важливим, і він показує, що у свідомості політичних лідерів Заходу наступають дуже важливі зміни. На саміті Європейської політичної спільноти йшлося не про якісь важливі заяви, а про символи. Сам саміт став символом повороту від старого політичного мислення, представником якого є, зокрема, пані Меркель, до нового бачення безпеки на європейському континенті без РФ. Побудувати щось спільно з Росією, як свідчить практика і останні події агресії Росії проти України абсолютно неможливо. І празький саміт засвідчив те, що в Європі все більше і більше з’являється консенсусу відносно того, що треба об'єднуватися навколо цінностей, і символом цих цінностей є оцей новий політичний простір, що об'єднуватиме тих, для кого вони важливі і стоїть на основі цінностей, а не меркантильності, як це демонструвала, зокрема, Німеччина упродовж останніх, щонайменше, двох десятиліть.

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