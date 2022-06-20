Украина — ЕС: зеленый свет с условиями 20 июня, 20:40 Цей матеріал також доступний українською

Перед Украиной поставили «условия постфактум», и в случае их невыполнения кандидатство может оказаться под вопросом

17 июня Еврокомиссия включила зеленый свет для Украины и Молдовы, приняв положительное решение о предоставлении им статуса кандидата на вступление в ЕС. Стоит напомнить, что накануне лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетили Киев и заявили о совместной поддержке продвижения Украины в ЕС. Все это определило ситуацию в пользу Украины накануне саммита Европейского Совета, в частности, оказало благоприятное влияние на позиции стран-скептиков — Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и т. д. Не стоит опережать события, но если сохранятся такие тенденции и не случится каких-либо неожиданных «сюрпризов», есть основания ожидать, что 23−24 июня Украина получает официальный статус кандидата на вступление в ЕС.

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Такой «стартовый спурт» от подачи заявки (февраль) до получения кандидатства (июнь) беспрецедентен в истории ЕС. Так же не имеет аналогов и героическая борьба Украины за свое европейское будущее, которая сейчас защищает весь восточный фланг ЕС и НАТО от российской вооруженной агрессии. Также уникальной по интенсивности и масштабам является политико-дипломатическая кампания, которую осуществила украинская сторона за последние месяцы на европейском направлении, отстаивая и продвигая свои евроинтеграционные интересы.

Комментируя решение Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен отметила, что предстоит еще много работы, в частности, в сфере верховенства права, эффективного функционирования судебной системы, антикоррупционной политики и т. п. В документе Еврокомиссии содержится список требований к Украине (схожие требования были адресованы и Молдове). Но в этом перечне, в общем-то, неожиданностей для Украины нет — большинство обозначенных проблем отмечалось в предыдущих отчетах, мониторингах, выводах ЕС по Украине. Итак, речь идет о семи необходимых шагах — в частности, обеспечении эффективной работы Конституционного суда, Высшей квалификационной комиссии судей, САП, НАБУ и т. д. Также отмечается необходимость реформирования правоохранительного сектора, деолигархизации страны, усиления антикоррупционной политики и борьбы с отмыванием денег. Завершает этот перечень пункт о законодательстве по национальным меньшинствам (можно предположить, что это традиционный «привет» от Будапешта).

В то же время, в документе подчеркивается, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата «исходя из понимания, что такие шаги будут предприняты». То есть, по сути, это «условия постфактум», и в случае их невыполнения кандидатство Украины может оказаться под вопросом. (Но это скорее гипотетический вариант). Однако совершенно очевидно, что от выполнения этих шагов будет напрямую зависеть перспектива начала переговоров о вступлении в ЕС.

В этом списке неожиданностей для Украины нет

Предполагается, что Еврокомиссия будет осуществлять мониторинг действий Украины и будет отчитываться до конца 2022 года. Можно согласиться с мнением некоторых экспертов, что реализация упомянутых реформ — вещь чрезвычайно сложная в условиях войны, когда украинская армия сдерживает нашествие российских оккупантов и оккупировано около 20% территории. И все это продолжается на фоне колоссальных человеческих жертв, разрушенной инфраструктуры и социально-экономического кризиса.

Но очевидно и другое. Во-первых, требования Еврокомиссии сфокусированы, в основном, на самой чувствительной сфере — верховенстве права и борьбе с коррупцией. В этом случае необходимы административно-правовые, организационные мероприятия, подкрепленные политической волей и решительностью. В первую очередь это касается кадровых вопросов антикоррупционных структур. В то же время власть должна быть заинтересована в совершенствовании и имплементации антиолигархического закона, который сама инициировала. Очевидно, и проблемы, связанные с Конституционным судом, не являются такими, что их нельзя решить. Тем более, что у главы государства сейчас высокий уровень общественного доверия, широкая поддержка мирового сообщества и карт-бланш на решительные действия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вспомнила, что еще во время ее недавней встречи с Владимиром Зеленским он говорил о том, что «все эти реформы необходимы и полезны для страны. Мы бы сделали их так или иначе…»

Очевидно, вряд ли продуктивно откладывать реформирование на мирное время (которое, к сожалению, неизвестно когда наступит), потому что война требует и вынуждает к неотложным внутренним трансформациям, независимо от евроинтеграционных планов и задач.

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