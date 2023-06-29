Бег с препятствиями для Украины на пути к вступительным переговорам с ЕС 29 июня, 18:22

Где сегодня находится Украина в отношениях с ЕС

22 июня Европейский Союз наконец обнародовал устный отчет по выполнению семи рекомендаций, которые были предоставлены Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС. Устный отчет является проверкой реальности для Украины, что дает представление о том, как ЕС оценивает ее прогресс в выполнении реформ. Кроме того, он дает Киеву определенное время для устранения недостатков в процессе имплементации рекомендаций к октябрьскому отчету о расширении, который, вероятно, позволит понять, будут ли начаты переговоры о вступлении с Украиной или нет.

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Краткий итог: устный отчет подтвердил, что две из семи рекомендаций «выполнены» — речь идет о сферах судопроизводства и медиа; одна — «заметный прогресс» — относительно Конституционного Суда, а остальные обозначены как «определенный прогресс» — борьба с коррупцией, отмывание денег, деолигархизация и национальные меньшинства. Результаты предварительной оценки ЕС в значительной степени совпадают с результатами независимого мониторинга выполнения Украиной рекомендаций ЕС «Кандидат Check», который по инициативе Центра «Новая Европа» осуществляет ряд аналитических центров и общественных организаций.

Украина заслуживает похвалы и поддержки хотя бы из-за того факта, что она показывает результаты, несмотря на войну с Россией, — ни одна другая страна не проводит реформы в таких условиях. Именно это ЕС фактически и делает, применяя конструктивный подход к оценке выполнения семи рекомендаций, а также к предоставлению советов по дальнейшим шагам. Но что стоит за политическим решением о положительной оценке прогресса?

Несмотря на усилия небольшого количества лиц, следящих за тем, чтобы процесс выполнения рекомендаций был последовательным и соответствовал главной цели — начать переговоры о вступлении, интеграция в ЕС, особенно на высоком политическом уровне, часто напоминает «пианино в аэропорту», на котором случайные туристы играют одну-две песни — то есть делают одно-два заявления на тему интеграции в ЕС — и летят своим рейсом: занимаются другими, более

насущными вопросами. Это стало очевидным в последние месяцы, когда в эпицентре внимания оказалось НАТО ввиду приближения саммита Альянса в Вильнюсе.

Или ЕС и Украина на одной и той же странице?

Для того, чтобы оценить усилия Украины по вступлению в ЕС, необходимо рассмотреть несколько аргументов. Быстрый и «легкий» статус кандидата определенным образом изменил представление о том, что является достижимым для Украины, а что нет. Некоторые недальновидные заявления украинских чиновников о вступлении в ЕС уже через два года являются достаточно показательными. Тот факт, что некоторые чиновники и политики все еще рассматривают вступление в ЕС как исключительно политический процесс, делает Украине медвежью услугу. Кроме того, существует тенденция считать Украину более продвинутой, чем страны-кандидаты на Балканах, которые застряли в процессе вступления в ЕС. Однако сравнение результатов прошлогодних отчетов о расширении с оценкой анкеты, которую Украина подала в прошлом году, показывает, что Киев отстает от всех балканских стран-кандидатов.

Быстрая интеграция в ЕС представляется сомнительной

Но даже если предположить, что Киев опередит балканские страны в следующих отчетах о расширении, пример балканских стран должен стать для Украины уроком, что к расширению должны быть готовы обе стороны — и страна-кандидат, и ЕС. Прогресс некоторых балканских стран в проведении реформ не соответствует фактическому прогрессу на пути к членству в ЕС. Это означает, что реформы являются неотъемлемой частью процесса, но недостаточной для прогресса на пути вступления.

Быстрая интеграция в ЕС представляется сомнительной, даже если предположить, что Украина станет готовой к членству через пару лет (что крайне маловероятно), готовым к этому должен также быть и ЕС. Многие лидеры ЕС четко дали понять, что пока сам ЕС не реформируется, включая процесс принятия решений, возможности для расширения ЕС слабые. Поэтому вопрос не в том, насколько готова Украина, а в том, насколько гибким является ЕС, чтобы выработать общее видение того, как сделать Союз более функциональным. Борьба с российской агрессией, безусловно, дает Украине политический толчок к интеграции в ЕС, однако она не может заменить или ускорить процесс реформирования ЕС.

Что дальше?

Какой должна была бы быть стратегия Украины, учитывая нынешний контекст? Приоритет № 1 — безопасность страны. Поэтому абсолютно правильно и в дальнейшем просить о всесторонней поддержке Украины ради победы, что включает и предоставление приглашения к членству в НАТО. Украина должна одним голосом убеждать западных партнеров, почему подход о «присоединении к НАТО без дополнительных предпосылок, а к ЕС на основе заслуг» — наиболее оптимальный и справедливый со всех точек зрения. В противном случае зачем Украине проводить реформы, если она будет стоять перед угрозой потери государственности?

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Прежде всего главное внимание в процессе дальнейшего движения в ЕС следует уделить так называемым «основам» (fundamentals). Выполнение рекомендаций по судебной реформе, а также в сфере масс-медиа — уже значительный шаг вперед. Если прогресс по реформе Конституционного суда будет подкреплен принятием соответствующего законодательства во втором чтении, тогда весь блок, связанный с реформой судопроизводства, станет серьезной основой для запроса о начале вступительных переговоров.

Во-вторых, страны-члены будут пристально следить за успехами в антикоррупционной сфере, особенно учитывая процесс восстановления, прежде чем дать зеленый свет для вступительных переговоров. Антикоррупция также является частью «основ», а потому сложно представить, что ЕС откроет переговоры без существенных результатов в выполнении этой рекомендации. Недавние примеры борьбы с коррупцией на высшем уровне (председатель Верховного Суда) подтверждают усилия Украины. Но только обвинительные приговоры покажут, что Украина настроена серьезно в этом плане.

В-третьих, среднесрочной задачей Украины может стать постепенная интеграция в ЕС. Присоединение к четырем свободам и единому рынку ЕС является вполне выполнимыми целями для Украины, тем более, что многие элементы в этом контексте уже достигнуты. Это позволило бы учесть проблемы и беспокойство ЕС, не снижая амбиций Украины.

В-четвертых, управляйте ожиданиями. Обманчивые месседжи некоторых украинских чиновников о том, что «Украина выиграет войну и интегрируется в ЕС по умолчанию», или же вступит в ЕС через два года, не являются ни реалистичными, ни конструктивными. Тот факт, что устный отчет ЕС обсуждали на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины уже на следующий день после объявления, — хороший знак того, что власть занимает более реалистичную позицию относительно рекомендаций ЕС и возможности начать переговоры.

Несмотря на вывод ЕС о том, что Украина должна продолжать выполнять свое домашнее задание, очевиден политический сигнал о желании начать переговоры. С точки зрения успешных реформ в Украине, для ЕС было бы целесообразно начать переговоры, даже если не будут выполнены полностью все 7 рекомендаций. Причина заключается в том, что ЕС и общество в Украине имели бы гораздо больше рычагов влияния на реформы в Украине, если бы переговорный процесс был запущен.

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