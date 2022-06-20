Только цифры. Что получила Польша, став членом ЕС 20 июня, 18:33 Цей матеріал також доступний українською

Рост экономики Польши и этот период тесно коррелирует с суммой выгод, полученных от участия в ЕС

Тезисно:

1. Напомню, Польша стала членом ЕС в 2004 году.

2. ВВП Польши за это время вырос более чем на $400 млрд — с $255 млрд до $674 млрд.

3. Польша получила от ЕС за 15 лет членства 164 млрд евро. В то же время Варшава заплатила в общий европейский бюджет около 50 млрд евро. Чистое сальдо поступлений от ЕС за 17 лет составляет более 110 млрд евро.

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4. Польша получила доступ к единому рынку ЕС с более чем 500 млн клиентов, а также имеет к своему крупному внутреннему рынку в 38 млн клиентов.

— С момента присоединения к единому рынку ЕС польский экспорт превысил 200 млрд евро в год.

— В 2015—2017 годах страна впервые с 1990-х годов имела положительное сальдо торгового баланса.

— Доля высокотехнологичной продукции в экспорте увеличилась более чем вдвое: с 3,3% в 2004 году до 7,7% в 2017 году.

— Около 80% экспорта товаров сегодня приходится на страны ЕС.

— Положительное сальдо торгового баланса Польши (разница между экспортом и импортом) за время пребывания в ЕС составляет более $70 млрд.

5. Польша создала систему стимулов (как внутренних, так и источников ЕС) для поощрения иностранных инвестиций.

— В период с 2004 по 2015 год объем прямых иностранных инвестиций в Польше увеличился с $41,4 млрд до $143,8 млрд

Прирост свыше $100 млрд.

6. В 2004 году государственный долг составил 43,6%. ВВП и дефицит государственного бюджета 4,8% ( $109 млрд).

— В 2021 году государственный долг Польши составил около 52% ВВП ($350 млрд)

— Прирост свыше $240 млрд.

7. В результате за время пребывания в ЕС Польша получила около $500 млрд ресурсов для развития:

— Поддержка от ЕС — более 100 млрд евро.

— Иностранных инвестиций свыше $100 млрд.

— Положительное сальдо торгового баланса превышает $70 млрд.

— Прирост государственного долга $240 млрд.

Как видим эти цифры одного порядка с приростом ВВП Польши. Прирост ресурсов свыше $500 млрд, прирост ВВП около $400 млрд.

За время пребывания в ЕС Польша получила около $500 млрд ресурсов для развития

Для сравнения те же цифры по Украине.

1. Динамика ВВП 2004−2021 (с учетом войны).

— С $64,82 млрд вырос до $200 млрд.

— Прирост ВВП + $135 млрд.

Здесь также важно учитывать ущерб, причиненный Украине Россией в результате аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Это около $280 млрд. А также деньги, украденные из Ощадбанка Украины. В сегодняшних деньгах это сумма — около $200 млрд.

2. Помощь от ЕС = 0.

3. Торговое сальдо торгового баланса в Украине с 2004 года — отрицательное (мы спонсируем мировую экономику).

4. Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину за всю историю — $49 млрд.

5. Государственный долг Украины на конец 2021 года — около $97 млрд. В 2004 году был $46 млрд. Прирост — $51 млрд.

6. Украина экспортирует продукции в год на сумму $69 млрд. В Украине сведение сумм из-за агрессии России точных оценок не даст.

Но можно сделать следующие выводы:

1. Вступление в ЕС может предоставить Украине значительные ресурсы для адаптации к стандартам ЕС.

2. Адаптация к стандартам, включая правовые и судебные, будет хорошим стимулом для притока инвестиций.

3. Доступ на европейский рынок вместе с инвестициями расширит возможности для украинского экспорта и, прежде всего, для технологического экспорта с высокой добавленной стоимостью.

4. В наращивании госдолга нет ничего страшного, если долги привлекаются для развития экономики, а стоимость обслуживания долга — минимальная.

Дело за малым — не упустить открывающиеся возможности.

Но сначала нужно победить!

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