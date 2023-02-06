Прямой сигнал. Чем закончился для Украины саммит с ЕС 6 февраля, 10:02

Традиционная украинская проблема — завышенные ожидания. В преддверии саммита Украина-ЕС это вновь проявилось

У некоторых были несколько завышенные ожидания, а на самом деле нормальное естественное (особенно в условиях войны) желание получить позитивные новости. Но, к сожалению, были и проявления абсолютно нереальных и неадекватных заявлений по поводу перспектив европейской интеграции Украины.

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Один из главных чиновников страны даже заявил об «очень амбициозном плане присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет». Любой серьезный специалист понимает, что это невозможно даже с точки зрения обычных политико-бюрократических процедур ЕС. Беда таких заявлений в том, что они, с одной стороны, формируют неадекватные ожидания у наших граждан по скорости интеграции в ЕС. Следствием таких нереалистичных ожиданий может стать разочарование в наших европейских партнерах и самой европейской интеграции. Во-вторых, это дискредитирует некоторых наших руководителей в глазах европейских партнеров и будет порождать дополнительные встречные действия по Украине, чтобы вернуть наши ожидания относительно европейской интеграции на реальную почву.

И поэтому я еще раз повторяю свой призыв к разным государственным и публичным лицам — не называйте конкретных дат (вступление в ЕС и НАТО, освобождения Крыма, завершения войны и т. д. ), лучше сосредоточьтесь на конкретной содержательной работе для достижения соответствующих целей.

Что касается вступления в ЕС, я лишь отмечу, что авансом нас принимать в Евросоюз не будут. Авансом нам предоставили статус кандидата в члены ЕС. И это было следствием восхищения в ЕС героизмом украинского народа, давшего достойный отпор российской агрессии. Это был очень важный политический жест поддержки Украины и демонстрации того, что ЕС находится на стороне Украины. Но чтобы стать членом Евросоюза, мы должны выполнить огромный объем работы. И главная предпосылка следующего рывка на пути европейской интеграции — это наша победа в войне против России.

Пока будет война, новых прорывов на этом пути не будет

Пока будет война, новых прорывов на этом пути не будет. А дальше наши партнеры будут смотреть, насколько эффективно мы можем не только воевать, но и восстанавливать свою страну, насколько разумно и честно будем использовать средства, которые будут предоставлять нам на процессы послевоенного восстановления и реконструкции Украины. Параллельно нужно будет сделать реформы во всех сферах общественной жизни. И эта работа не на один-два года.

Позитивное значение саммита Украина-ЕС, состоявшегося в Киеве 3 февраля, состоит в том, что он был сосредоточен не на политических декларациях (хотя они тоже были), а на конкретных дальнейших шагах на пути европейской интеграции, а также на конкретных вопросах поддержки Украины и противодействия российской агрессии уже в ближайшее время. Об этом свидетельствует обстоятельный итоговый документ, принятый по результатам работы саммита.

В итоговом документе саммита Украина-ЕС подтверждена политическая позиция Евросоюза относительно перспектив членства Украины в ЕС. В этом контексте также очень важна резолюция Европарламента, которая была принята 2 февраля 2023 г. Более 80% депутатов Европарламента поддержали резолюцию, в которой сформулирован призыв начать работу над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом европарламентарии призвали Украину «быстрее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС».

По мнению депутатов, вступление в Европейский Союз — это «процесс, основанный на достижениях и предполагающий соблюдение соответствующих процедур и выполнение связанных с ЕС реформ и критериев». И это прямой сигнал к нам — ускорение процесса европейской интеграции решающим образом будет определяться успехом европейских реформ в Украине. И к этому сигналу следует прислушаться.

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