Не рано ли праздновать? 28 июня, 12:17

Лучше покажите, что хоть какие-либо изменения возможны не на словах. И незамедлительно, потому что драгоценное время истекает

Всю последнюю неделю мы праздновали — громко, упорно, на широкую ногу — это мы хорошо умеем, как никто. И повод отличный — кандидатство на членство в ЕС — не обычное событие. Большое событие! Исторический шанс, который еще раз получила Украина во времена независимости. Но есть ли повод праздновать, как будто мы наконец достигли вершины?

Видео дня

Чужой билет на вертолет. Талантливые авторы президентских речей применили прекрасную метафору — мы наконец достигли штурмового лагеря на Эвересте, откуда до вершины осталось несколько шагов. Но видели ли вы когда-нибудь видео, слышали ли хоть один рассказ о том, как альпинисты празднуют покорение штурмового лагеря? Никогда не покорял восьмитысячники, но уверен, что на такой высоте, когда предстоит последний решающий штурм, который потребует сверхчеловеческих усилий, рвения и подготовки и может стоить жизни, скорее всего, не до празднований. Почему мы уже неделю никак не выйдем из состояния эйфории?

Тем более, учитывая, как мы в этот штурмовой лагерь попали — не благодаря фундаментальной подготовке, не шаг за шагом преодолевая крутой подъем, не в жесткой конкуренции, завоевывая себе место на узкой тропе, а в силу трагических обстоятельств, получив билет на вертолет был оплачен тысячами жизней и изуродованных человеческих судеб. И в отличие от тех, кто выцарапался вверх, шаг за шагом, крутыми склонами, и сосредоточенно планирует решающий штурм вершины, мы бегаем по лагерю, веселые и радостные, снимаем видео и производим увлекательные селфи на фоне сияющей вершины, пытаясь произвести впечатление мужественных альпинистов. что преодолели сложный и опасный путь. Что ж, если речь идет о видео, то здесь мы непревзойденные мастера, но, как всегда, путь преодолели одни, народ и ВСУ, а видео и селфи делают другие.

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С решающим штурмом так не получится — на вершину вертолеты не летают и билеты на них не продают ни за что. И видео на вершине грез, с гордо развевающимся украинским флагом и под звуки гимна, сможет сделать только тот, кто действительно это заслужит. Что нужно альпинистам, чтобы достичь сияющей вершины? Желание, умение, оборудование и Удача!

Желание. Путь в ЕС может продолжаться гораздо дольше войны и потребовать болезненных изменений — только патриотических эмоций будет недостаточно, чтобы его пройти. Но если мы хотим лучшей судьбы, то должны осознать, что других альтернатив европейскому будущему нет. Позиция «будь мир и неважно с кем и какой ценой» — не имеет права на существование, потому что толкает нас обратно в объятия ордынских насильников, убийц и мародеров. Должны идти вперед по крутой и узкой тропинке, и те, кто будут вести, не могут позволить другим усомниться в правильности выбранного пути. Это Доверие, и нет другого способа его достичь, чем делами. А дела нужны уже сегодня!

Умение . А чтобы у страны были дела и результаты, нужны люди, умеющие достичь желаемого. Ни для кого не секрет, что в штурмовой лагерь вертолет привез немало персонажей, которых точно не стоило брать на борт. Тащить их дальше – это только уменьшать шансы других на покорение вершины. Так что, чем быстрее штурмовая команда избавится от лишних людей, тем выше возрастут наши шансы на успешное восхождение. Кем их заменить? Уверен, что найдется много искусных скалолазов, готовых рискнуть в хорошей команде и ради большой цели.

Современное оборудование повышает вероятность успешного восхождения и делает его более безопасным. В старых сапогах и шароварах на гору не выцарапаться. Для достижения цели нужны деньги, новейшие технологии и успешный опыт их применения. Что-то, без сомнения, получим от Запада даром, но этого недостаточно для окончательной победы. Нужны инвестиции и уже сейчас необходимо делать все возможное, чтобы международные инвесторы наконец-то нашли Украину на экономической карте мира. Пока этого не происходит, более того, даже свои украинские инвесторы бегут из страны в поисках лучшей судьбы.

Удача! Схождение – сложный процесс, зависимый от многих факторов. На некоторые невозможно не только повлиять, а их даже предусмотреть трудно. За тридцать лет независимости мы это не раз видели. Здесь без удачи не обойтись и уверен, что она нам улыбнется.

Но при двух условиях: ( 1) мы начнем что-то для этого делать и ( 2) мы начнем что-то для этого делать немедленно. У нас нет времени ждать и праздновать — в лагере штурма зимно, ветрено и со временем иссякнут припасы. Вместо того чтобы привезти жизненно необходимые вещи, наш вертолет привез в штурмовой лагерь немалый балласт ненужных людей, так и не решившись сбросить его по дороге в пропасть. К счастью, пока другие делятся с нами всем необходимым, это отлично и безусловно помогает выживать, но со временем интерес к нерешительной команде покорителей вершин может просто погаснуть, заставив ее участников возвращаться вниз, туда, где начинали тридцать лет назад. А чтобы этого не случилось, достаточно праздновать и хвалить друг друга — лучше покажите, что какие-либо изменения возможны не на словах. И быстро, потому что драгоценное время истекает.

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