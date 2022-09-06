Украина vs Европа. Главное открытие за шесть месяцев войны 6 сентября, 12:38

На истину не претендую, высказываю собственное мнение. Мнение окончательно сформировал после того, как убил 2 месяца на открытие счета компании в польском банке

Украина. Дія — прекрасна. Банковские сервисы Монобанка и Привата — топ удобства и наполненности. Интернет — быстрее и дешевле. Уклон — надежнее Uber, и работает во время войны. Цифровые услуги, службы доставки — оперативнее. Там, где административные услуги предоставляются с ИТ-подходом — все ОК. ФОП реально зарегистрировать за 1 день, счет в банке открыть за 1 час, загранпаспорт (до войны) получить за три дня. График поездов соблюдается. Вкусный кофе можно найти даже на заправке, а порог входа в хороший ресторан ниже в разы. Кинотеатры, особенно если это Планета Кино — выше похвал. Creative States — лучшая сеть бизнес-пространств (я объективно). И так далее.

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Европа. Для получения паспорта или любого важного документа надо обойти десять инстанций. Заказать справку онлайн часто просто невозможно, а справок в Европе нужно много. Посылки идут долго, да, Новой Почты там нет. Поезда ездят по только понятному им графику. Запись к врачу — от недели до месяца. Открыть счет в банке — в лучшем случае 3 дня, обычно — от недели. Это частный. Корпоративный — выше написал.

Хочешь устроить ребенка в детский сад — обойди все кабинеты местной управы. Все зарегулировано в смерть. Жизнь контролируется банками. А там, где банки не контролируют — контролирует государство. С бытом тоже не все просто. В субботу и воскресенье — шабат шалом, все магазины закрыты. Найти в выходные открытый супермаркет в огромном городе — квест. Вкусный кофе или хорошую еду можно найти, но нужно постараться, если ты не живешь во Франции и Италии. Много бюрократии. Часто она не нужна и давно устарела. Принцип «не ломай то, что не сломано» сохраняет устаревшие процедуры на протяжении десятилетий. То есть в целом — то, что у нас на поверхности, там — либо отсутствует, либо закрыто, либо есть, но за очень большие деньги.

Все украинские бизнес-сервисы или решения построены предпринимателями. Наш бизнес ежедневно проявляет чудеса креатива и адаптивности. Почему? Потому что у нас, помимо комфорта клиента, надо думать о том, как избежать влияния неадекватной государственной системы. Создание бизнеса в Украине — игра на высшем уровне сложности. Его успех — всегда вопреки, а не благодаря. Сначала мешает государство в лице разрешительных, потом еще раз государство в лице фискальных органов, потом еще раз государство в лице коррупции и только потом, далеко потом, начинается конкуренция.

Создание бизнеса в Украине — игра на высшем уровне сложности

В итоге, для того чтобы нашему предпринимателю выжить, ему нужно задавать темп и в сервисе, и в бизнес-моделях. А в Европе — нет. Там в этом смысле можно сильно не париться.

Но есть нюанс. Все прекрасное из перечисленного преимущественно доступно в Украине узкой прослойке среднего класса. А если нужен доступ к качественному лечению сложных болезней или честному правосудию — круг сужается до неприлично малого. В Европе же схожий уровень жизни доступен для подавляющего большинства.

Почему это так. Почему средний украинец зарабатывает меньше. Почему живет на 15 лет меньше. Почему у нас нет глобальных технологических компаний, хотя есть люди и идеи для собственных Ubisoft/Boston Robotics.

Потому что есть базовые вещи, которые формируются на уровне институций. И ценностей общества. Где мало просто таланта предпринимателя. Где все определяет средний уровень по стране. Качество госуправления, образования, общественной активности.

Тут мы проигрываем. Потому что мыслить стратегически все еще не умеем и учиться пока не сильно готовы. Потому что планировать дольше чем на 6 месяцев сложно, когда группа чиновников может три раза в год менять правила игры.

Чтобы в стране существовала эффективная медицина, качественная полиция и честный суд — мало одного таланта. Нужна коллективная дисциплина. Которая воспроизводит работающие институции из десятилетия в десятилетие. Как газон в Великобритании. Для того, чтобы он был идеальным — его нужно регулярно стричь 100 лет подряд.

Европейская бюрократия раздражает. Но там нет рейдерских захватов бизнеса при помощи фиктивного решения суда/черного нотариуса. Если человек заболеет раком в Германии, он не будет собирать деньги по знакомым. Система медицинского и социального страхования поможет. В Польше вы не будете бояться, что ваш стартап отожмет районный прокурор. И так далее.

Главное открытие этих 6+ месяцев — мы должны смотреть на Европу без розовых очков. И на себя тоже. Украина прекрасна своей адаптивностью, Европа — фундаментальностью. Мы можем научить их нашему умению ломать устаревшие барьеры. Они нас — умению терпеливо выстраивать институции. Которые защищают общество от идиотов.

Говорить, что тут лучше либо там лучше — неправильно. Везде по-разному. Но однозначно, нам есть чему поучиться друг у друга.

Текст опубликован с разрешения автора

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