Острая конкуренция в ЕС. Что происходит вокруг Украины 20 января, 10:23

Почему президент Евросовета Шарль Мишель внезапно посетил Киев за две недели до запланированного саммита Украина-ЕС

Внезапный визит президента Евросовета Шарля Мишеля в Украину за две недели до запланированного саммита Украина-ЕС в начале февраля в Киеве мог удивить или создать завышенные ожидания от возможного очередного «евроинтеграционного прорыва».

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В то же время результаты встреч и сигналы в выступлении президента перед депутатами Верховной Рады Украины не вышли за пределы традиционной политической поддержки и личных заявлений Мишеля в пользу усиления военной помощи Вооруженным силам Украины.

Тогда какова же была цель визита?

Позволю себе предположить, что ключом к пониманию ситуации по-прежнему остается острая конкуренция за внешнеполитическое досье Евросоюза между президентом Европейского Совета и президентом Европейской Комиссии, вышедшей в публичное пространство известным скандалом со стульями. Напомню, что тогда 6 апреля 2021 во время совместного визита в Турцию во время протокольной съемки с президентом Турции Эрдоганом для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не нашлось третьего стула, которая восприняла это как попытку оскорбления и унижения со стороны Шарля Мишеля. И хотя лидеры якобы уладили конфликт, его отголоски прослеживаются и по сей день.

Мишель сделал шаг на опережение

Конечно, предыдущий визит президента Еврокомиссии в Киев и июльское выступление в Верховной Раде не могло пройти мимо внимания президента Евросовета, который должен был дать надлежащий публичный ответ. К тому же к ожидаемому саммиту Украина-ЕС под председательством президента Евросовета и президента Еврокомиссии по инициативе Урсулы фон дер Ляйен добавилось еще одно важное и яркое политическое мероприятие — совместное заседание Коллегии Европейской Комиссии и Правительства Украины. Возможно, этим заседанием президент Еврокомиссии пытается повысить добавленную стоимость своего пребывания в Украине по сравнению с президентом Евросовета, который будет только на саммите.

В результате Мишель сделал шаг на опережение и совершил отдельный символический визит в Киев с достойной программой, включая выступление перед украинскими депутатами.

Для Украины такая острая конкуренция между лидерами институтов ЕС может быть полезна и при удачном использовании может способствовать более динамичному продвижению нашего евроинтеграционного досье. Соревнования в том «кто больше сделал для Украины?» только будет играть в пользу Украины. Хотя, конечно, было бы гораздо важнее, если бы президент Шарль Мишель и Президент Урсула фон дер Ляен работали в единой команде как когда-то хорошо известные всем украинцам президенты Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.

Что очевидно сейчас, это то, что единство команды в Брюсселе по «украинскому вопросу» будет зависеть исключительно от того, насколько добросовестно Украина будет выполнять критерии для полноправного членства в ЕС. А это будет зависеть от единства как между ветвями власти, так и между политическими силами ради единой цели. Такое внутриполитическое единство — залог того, что Киеву не придется рисковать и играть на конкуренции между командами в Брюсселе.

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