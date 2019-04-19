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Зоя Казанжи

Консультант по коммуникациям, агентство E'COMM

Украина, думаешь у нас получится?

Сегодня, 17:25
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Этот вопрос в пустоту. Знаем ответы и боимся произнести их вслух

Привіт, Україно!

Ну, як тобі з нами? Тобі, зраненій, втомленій, виснаженій? Тобі, яка віками спостерігає за своїми нерозумними дітьми, сподіваючись, що хоч колись вони виростуть і зможуть тебе відстояти і захистити.

Як тобі з нами, чиї предки слухняно ставали гноєм під ногами поколінь, щоб ти хоча б вижила?

Як тобі з нами, чиї мужчини і жінки знову, як і колись, лягають в твою землю, щоб ти лише була?

Як тобі з нами, такими?

Ми топчемося віками – і відчайдушно хочемо кращого життя. Аби було безпечно. Заможно. Справедливо. Чесно.

Ми навіть працюємо над цим. Іноді. Не завжди. Частіше ходимо по колу. І задаємо одне одному вічні питання. Ну коли все зміниться? Скільки ще чекати? Коли все буде по-іншому, краще?

Це питання у порожнечу. Бо ми знаємо на них відповіді, та боїмось промовити їх уголос. А ще ми сваримося і з’ясовуємо стосунки. О, це ми вміємо робити найкраще! На це у нас завжди є енергія, час і натхнення.

Ми втрачаємо любов і накопичуємо злість

Але найкраще у нас виходить одне – знищення. Пам’яті. Мрії. Себе.

Знаєш, Україно, ми втрачаємо любов і накопичуємо злість. Злість допомагає перемагати ворогів. Але відсутність любові робить нас беззахисними і слабкими. Коли закінчується злість, серце залишається порожнім.

І ще, Україно, ми завжди стоїмо перед вибором поганого і ще гіршого. Як у нас так виходить? Ми віками вибираємо не кращих серед нас, а тих, хто вміє найголосніше кричати. Звертати на себе увагу. Бігти вперед, витоптуючи все навкруги.

А ти, Україно, обіймаючи кожного і кожну з нас, прощаєш нам нашу недолугість, непослідовність, роздратованість, брехню, боягузтво.

І знову даєш нам шанс. Шанс бути вільними, сильними, незалежними, розумними – справжніми.

Ти думаєш, у нас вийде?

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Общество Украина

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