Одна из главных стратегий для Украины 9 сентября, 07:13 NV Премиум

Географически и исторически Украина является морским государством — теперь же ей надо стать таким по факту. От этого зависит наша национальная безопасность

Вперше надруковано у журналі NV за серпень 2023 року. Републікацію заборонено

Прості речі не завжди очевидні. Та ракетні обстріли Одеси, закриття зернового коридору, а перед тим бої за Маріуполь спрощують складну картину до речей і простих, і очевидних. Одна з них — той факт, що Україна є морською державою. І відповідно до цього має будувати свою стратегію.

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Для початку звернімо увагу: всі країни G-7 (Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція та Японія) — морські держави. Іспанія і Португалія, Туреччина і Росія теж належать до морських, і в минулому виглядало так, що вони можуть стати світовими лідерами. Однак їм бракувало того, що мають країни G-7: політичних та економічних свобод, без яких неможливі вільний науковий пошук і технічні інновації. Але без доступу країн G-7 до моря чи океану їхнє благополуччя навряд чи сталося б.

Морська торгівля відіграла ключову роль у світовій історії. Досить одного прикладу: те, що я зараз пишу, а ви читаєте літерами, а не клинописом чи ієрогліфами. Така торгівля в минулому була дуже прибутковою, але й дуже небезпечною. Як казали стародавні греки, відстань між життям і смертю вимірюється товщиною корабельної дошки. Оскільки кораблі зі своїм товаром могли стати жертвою стихії, піратів чи шахрайства, треба було вести точний облік того, що відправили і що прибуло в пункт призначення. Вести записи — хто, кому і що заплатив та скільки винен, — значно легше, якщо для цього потрібно знати не сотні ієро­гліфів чи клинописних знаків, а лише 22 літери. Ними простіше записати назву будь-якого екзотичного товару або дивовижне ім'я купця чи капітана. Перевагою азбучного письма було й те, що фінікійські та грецькі торгівці могли вести ці записи самі, а не залежати від послуг найманого писаря — приблизно так само, як із появою комп’ютерів власники фірм можуть друкувати тексти самі, а не покладатися на секретарок із друкарськими машинками.

У стародавньому світі поділ на цивілізовані та варварські народи був також поділом між тими народами, які мали доступ до моря, і тими, яких доля обділила географічно. Сучасний же глобалізований світ постав із відкриття Колумбом Америки. Він вирушив туди в пошуках морського шляху до Індії, бо сухопутні шляхи були заблоковані мусульманськими володарями.

Чорне дике поле

В українській історії морський фактор