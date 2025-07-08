Как предприниматели формируют будущее государств

Если посмотреть на опыт ведущих экономик мира, то можно заметить одну и ту же закономерность: свобода и защита предпринимателей всегда становились ключом к экономическому прорыву страны

Независимо от исторических условий, от культурных особенностей, везде именно предпринимательство становилось двигателем технологического развития, восстановления после кризисов и формирования стабильных институтов.

Я всегда говорю, что бизнес — это первичная институция, которая превращает идеи, ресурс и труд в добавленную стоимость для страны. И примеров этому немало.

Масштаб бизнеса в стране всегда влияет на ее имидж

Сегодня частный сектор в США формирует большую долю ВВП. Америка построила свою мощь не только на Конституции и армии, а, прежде всего, на предпринимательском духе. Еще со времен промышленной революции бизнес стал здесь основой экономической состоятельности страны, а экономика США выбилась в мировые лидеры. Что стало двигателем? Государственная стратегия, которая с первых дней предоставляла бизнесу приоритет, создавая для него четкие права, предсказуемые правила и доверие.

Америка построила свою мощь на предпринимательском духе

Отличный пример — «золотая тройка» из Apple, Microsoft и Google. Эти компании уже давно перестали быть просто брендами, они стали влиятельными институциями, которые формируют правила игры в технологиях, образовании и безопасности. Правительство США выбрало стратегию сотрудничать с ними, а не только регулировать, и это отличная иллюстрация того, как масштабный бизнес, имевший свободу, смог в будущем формировать международный имидж страны, став одним из ее преимуществ.

Даже небольшие стартапы могут сделать страну мировым игроком

Возьмем другой пример — Израиль. Очевидно, что страна, которая живет под постоянной угрозой, не может себе позволить неэффективную экономику. Они сразу сделали ставку на бизнес как инструмент собственного выживания, и время показало, что это сработало. Более 90% инновационных продуктов здесь возникли именно в частном секторе, а не в государственных учреждениях. Динамичный бизнес стал для них двигателем технологического развития и экономической стабильности, хотя, напомню, Израиль является одной из самых маленьких стран мира и имеет со всех сторон врагов, которые ставят под сомнение само их существование. При таком геополитическом раскладе Израиль мог легко стать страной, живущей на дотации или внешней помощи, но он сделал другой выбор.

То, что кажется невозможным, становится реальностью, когда в игру вступает бизнес

Здесь не могу не вспомнить Японию. После Второй мировой войны страна фактически лежала в руинах: экономика уничтожена, ресурсы исчерпаны, будущее было под большим вопросом. Государство сделало ключевой шаг в том, что не пыталось все контролировать само, а решило работать бок о бок с бизнесом над единой национальной целью — восстановиться.

Корпорации, которые сегодня стали легендами — Toyota, Sony, Mitsubishi, смогли войти в историю страны как двигатели японского экономического чуда. Бизнесу помогали не деньгами, а правилами игры: государство направляло инвестиции в перспективные отрасли, поддерживало экспорт, давало пространство для развития. Правительство даже создало специальное министерство, которое координировало все это, и вместо вмешательства выстраивало доверие.

Как результат, экономика Японии росла в среднем более чем на 10% ежегодно и страна превратилась в одну из сильнейших экономик мира уже через несколько десятилетий.

Что нам дает этот опыт?

Что страна, которая поддерживает бизнес, а не борется с ним притеснениями, получает реальные шансы на успех. Несмотря на все созданные советы, стратегии и инициативы для диалога с бизнесом, Украина до сих пор не сделала бизнес приоритетом.

Вместо партнерства мы видим десятки проверок, обысков и давления на бизнес даже в условиях войны. И это в то время, когда украинские предприниматели фактически взяли на себя часть функций государства: начали обеспечивать и поддерживать армию, восстанавливать общины, и подавляющее большинство уже ввело социальные инициативы на местах.

Страна живет и движется дальше благодаря этому, но достичь реального прорыва можно будет только тогда, когда государство наконец поставит бизнес на первое место. Не номинально, а реально. Так когда-то сделали США, Япония, Израиль, и именно поэтому они получили свое экономическое чудо.

Сможет ли это сделать Украина? Да, если сознательно выберет эту модель и поставит бизнес в центр государственной стратегии. Это единственный шанс, чтобы страна устояла и развивалась.