Неприятный сюрприз для Путина. Какого успеха добилась Украина 9 августа, 20:13 NV Премиум

Что на самом деле показала встреча, инициированная Украиной, в Саудовской Аравии

Встреча 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия), не искавшая внимания широкой публики и в то же время ставшая резонансной, никогда не предназначалась для выработки дорожной карты по прекращению войны в Украине. Это не был и саммит, поскольку уровень представительства, указанный в разосланных в сорок стран приглашениях, ограничивался должностью советника по национальной безопасности. Тем не менее, это мероприятие можно назвать мирной конференцией, продолжающей встречу, состоявшуюся 24 июня в Копенгагене и подготовившей почву для более широкого мирного саммита, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Что делает формат инициированной Украиной встречи, для которой Саудовская Аравия согласилась предоставить площадку, уникальным, так это то, что в ней приняли участие члены возглавляемой США западной коалиции и ключевые государства Глобального Юга, которые обычно предпочитают держаться на безопасном расстоянии от войны. Основная цель состояла в том, чтобы предоставить Украине возможность убедить страны, обеспокоенные издержками и рисками сохранения своих традиционных связей с Россией, — такие как Индия, Бразилия или Южная Африка, — что единственный путь к миру заключается в полном выводе российских войск со всех украинских территорий.

Кремль кисло заявил, что будет следить за ходом переговоров, а ключевые российские комментаторы уверенно предсказывали, что встреча закончится провалом. Главный аргумент заключался в том, что бессмысленно обсуждать пути и средства прекращения войны в Украине без России, которая якобы укрепила свое влияние на Глобальном Юге.

Аргумент может показаться здравым, но он упускает из виду все более очевидный факт,