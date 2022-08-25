Подает сигнал? Зачем Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости 25 августа, 15:53

Этим поздравлением Лукашенко публично поставил под вопрос возможность достижения главной цели российской войны — ликвидацию той самой независимости

Думаю, многие недооценивают тот факт, что белорусский диктатор Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости.

Да, конечно, это лицемерие на грани скотства, и ни единому слову усатого о «мирном небе» на фоне ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси ни в коем случае верить нельзя.

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Но тут важно другое.

Этим поздравлением Лукашенко публично поставил под вопрос возможность достижения главной цели российской войны — ликвидацию той самой независимости. Он как бы подает сигналы Украине: «Мне выкручивают руки, заставляя помогать в войне против вас, но вообще-то в глубине души я всегда в вас верил».

Естественно, это полная глупость. Но и тут важен вот какой момент: это неслыханная дерзость в адрес Москвы.

Если бы Лукашенко был уверен в победе России или хотя бы просто видел, что у Путина есть реалистичные шансы на такую победу, то ни за что не стал бы так демонстративно ставить под вопрос потенции московского фюрера.

Однако он примерно знает ситуацию на фронтах и понимает, в каком направлении она будет развиваться. И понимая — делает выводы, пытаясь хеджировать риски.

Его поздравление нужно интерпретировать следующим образом: «Победа Путина все менее вероятна, пора думать о том, что делать, когда Россия начнет сыпаться».

Впрочем, в любом случае надо помнить, что Лукашенко тут заботится исключительно о собственной шкуре, и если на фронтах ситуация изменится снова, то он моментально провернет этот же финт в обратном направлении.

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