Украина и секрет популярности Бориса Джонсона 6 июля, 16:08 Эксклюзив НВ

Борис Джонсон, возможно, потерял свое магическое обаяние дома, но он всегда может рассчитывать на теплый прием в Киеве

Мэр украинского черноморского портового города Одесса на прошлой неделе объявил, что делает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным гражданином всего города. Это уже не первый раз, когда украинские официальные лица пытаются выразить свою признательность лидеру Великобритании. Ряд украинских городов и поселков уже объявили о планах открытия улиц Бориса Джонсона. Между тем, когда британский премьер устоял после недавнего вотума недоверия в Вестминстере, высокопоставленные чиновники в Киеве заполонили социальные сети поздравительными постами.

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Украинский бизнес также наживается на волне «Борисомании», захлестнувшей страну. Одно особенно креативное киевское кафе пережило бизнес-бум благодаря запуску круассана «Борис Джонсон», который подается с ванильным мороженым в честь его фирменной копны светлых волос.

Этот энтузиазм в отношении британского политика, по-видимому, разделяет широкая украинская общественность. Опрос, опубликованный 28 июня британским коллегой лордом Эшкрофтом, дал Джонсону 90-процентную положительную оценку среди украинцев, что сделало его самым популярным иностранным политиком в стране. Он отстал от президента Украины Владимира Зеленского всего на 3%. Примечательно, что результаты Джонсона более чем вдвое превышают результаты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Всеобщее одобрение британского премьер-министра во многом обязано стойкой поддержке, которую его страна продолжает оказывать Украине в борьбе против вторжения Владимира Путина. Великобритания недавно обнародовала новый пакет военной поддержки в размере 1,2 миллиарда долларов США, в результате чего общая сумма помощи, оказанной Украине с начала войны, составила $2,8 млрд. Это делает Великобританию вторым по величине военным партнером Украины после США.

Джонсон прямо говорит о необходимости победить Владимира Путина

И дело не только в количестве. Важно отметить, что Великобритания впервые начала поставлять противотанковые средства Украине в январе 2022 года. Это было за несколько недель до начала боевых действий, в то время как многие другие западные страны по-прежнему крайне неохотно вооружали страну, несмотря на все больше свидетельств подготовки России к крупному военному конфликту.

Британское решение предоставить Киеву противотанковые ракеты NLAW стало важной вехой, изменившей восприятие надвигающейся российской угрозы и побудившей другие страны последовать ее примеру. Хотя эта первоначальная волна военной поддержки в конечном итоге не смогла сдержать Москву, оборонительное вооружение, предоставленное в начале 2022 года, продолжало играть жизненно важную роль в течение первого месяца войны, когда Украина разгромила путинские войска в битве за Киев.

Личное вмешательство Джонсона также во многом способствовало его популярности в Украине. Мало кто из украинцев забудет его неожиданную поездку в начале апреля в Киев, которая состоялась всего через несколько дней после того, как российские войска отступили с окраин осажденного, но непокоренного города. Джонсон был не первым западным политическим лидером, прибывшим в украинскую столицу после начала боевых действий, но его импровизированная прогулка по центру Киева вместе с президентом Зеленским сразу же стала знаковой. Это было мощное послание солидарности и решимости мировой аудитории, заверив украинцев в том, что они не одиноки. Когда в середине июня Джонсон совершил свой второй визит в Киев военного образца, он получил аутентичное приветствие, обычно предназначенное для старых друзей.

Недвусмысленные публичные заявления британского лидера о войне еще больше расположили к нему украинцев. Он лидировал среди международных политиков, заявляя в первые дни вторжения, что Украина может победить, и часто подтверждал свою веру в возможную победу Украины. В то время как некоторые другие европейские лидеры проповедуют язык компромисса и уступок, Джонсон прямо говорит о необходимости победить Владимира Путина. Этот жесткий разговор выгодно контрастировал с нерешительностью Германии и широко освещавшимся опасением Эммануэля Макрона унизить российского диктатора.

Многие украинцы не только приветствуют ясность геополитической позиции Джонсона, но и очарованы его личностью. Они достаточно сообразительны, чтобы понять, что его неуклюжий образ англичанина в значительной степени является наигранным, тем не менее, как правило, они получают удовольствие от его выходок. Это очень соответствует политической культуре зарождающейся украинской демократии, ориентированной на личности, которая обычно избегает идеологии и часто напоминает конкурс на самого популярного ученика в старшей школе. Действительно, тщательно создаваемый «бренд» Бориса во многом создан специально для страны, которая всего три года назад сочла целесообразным избрать знаменитого комика президентом.

Многие критики Джонсона в Великобритании уже давно обвиняют его в том, что он использует войну в Украине, чтобы отвлечь внимание от нарастающих внутренних проблем. В таких утверждениях вполне может быть доля правды, но справедливо будет сказать, что для украинской аудитории это не имеет значение. После трех десятилетий часто вызывающей слезы коррумпированности постсоветской политики они склонны предполагать некоторую степень личного интереса даже в самом благородном из крестовых походов и не видят ничего плохого в том, что британский премьер извлекает политическую выгоду из своей поддержки Украины.

Точно так же большинство украинцев знакомы с одержимостью Джонсона Уинстоном Черчиллем и ничуть не обеспокоены предположениями о том, что он рассматривает нынешнюю войну в первую очередь как возможность подражать своему кумиру. Напротив, украинская общественность подавляющим большинством разделяет взгляд Джонсона на Владимира Путина как на современного Адольфа Гитлера и приветствует приверженность британского лидера делу Украины, даже если она мотивирована преследованием его собственных великих черчелевских амбиций.

В таком прагматическом мышлении нет ничего удивительного. Ведь сейчас Украина ведет отчаянную борьбу за национальное выживание. Владимир Путин не скрывает своих геноцидальных намерений по отношению к стране, а методичный и последовательный характер военных преступлений, совершаемых его силами вторжения, подчеркивает готовность России осуществить больную мечту Путина об Украине без украинцев. В это самое мрачное время для украинской нации Борис Джонсон принял этот вызов как друг и партнер. В то время как другие колебались или выступали за умиротворение Путина, смелая реакция британского премьера на путинское вторжение захватила воображение украинцев и завоевала их любовь.

Прославляемый в Украине, британский премьер-министр все чаще подвергается нападкам на внутреннем фронте, где он сталкивается с растущими публичными призывами к его отставке и мощным восстанием в рядах его собственной партии. Однако даже самые ярые его недоброжелатели согласны с тем, что он правильно понял Украину. Что касается самих украинцев, то это все, что имеет значение. Борис Джонсон, возможно, потерял свое магическое обаяние дома, но он может рассчитывать на теплый прием в Киеве.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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