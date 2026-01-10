Непаханое поле, за которое стоит бороться. О нашем интересе в Африке

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено

Африка — традиційний ринок для українського агроекспорту. Тут нам нема рівних. Тобто всі кращі за нас — Аргентина, Бразилія, США, Росія. В останні роки цим різного ступеню агресивним конкурентам Україна програла надзвичайно перспективний ринок. На те мала причини: повномасштабне вторгнення, зламана морська логістика. Вітчизняний агроекспорт переорієнтувався на ринки Європи, цьому сприяв пільговий торговельний режим, запроваджений Євросоюзом у квітні 2022 року для українських товарів. Але в червні 2025-го ЄС де-факто скасував усі ці тарифні квоти для сільськогосподарської продукції з України.

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Через це, за різними підрахунками, українці недоотримали в експорті від $700 млн до $1,1 млрд і втратили тамтешню частину ринку. Тож пропорції агросвіту почали повертатися до своєї довоєнної нормальності. Частка українського агроекспорту до ЄС все ще величезна — 48%, до країн Азії, включно з Близьким Сходом — 31%, до Африки — 15% (проти торішнього 10,6%).

Тож якщо європейські та азійські ринки виглядають як ефективно, а подекуди — максимально покриті, то Африка — це неоране поле, неоціненний ресурс, за який слід поборотися.