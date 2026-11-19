Принятые в Ялте в 1945 году решения определили судьбы нескольких поколений, а согласия тех, кого они затронули, никто не спрашивал

Материал написан в соавторстве с экспертами Atlantic council Мелани Харт, Эндрю Пиком и Мирославой Гонгадзе

В Шэньчжэне стартовал саммит, на полях которого запланирована встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпин. Каковы ожидания его участников?

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У Путина есть все основания для хорошего настроения и широкой улыбки. И сам российский президент, и многие обозреватели в Москве считают, что ему удалось добиться того, чтобы администрация Трампа фактически помогала России вести войну. Москва добилась увеличения экспорта дизельного топлива, послабления в применении санкций, лишения Киева доступа к спутниковым сервисам Starlink и Starshield, а Трамп готов принять предложенный Кремлем формат переговоров с участием Си Цзиньпина.

Путин хочет воссоздать ялтинскую модель, при которой