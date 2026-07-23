Россия готовит экономическую блокаду Украины

Черное море де-факто закрыто для наших кораблей. Азовское закрыто для России. Мы продолжим наносить удары по флоту РФ, а она — по нашей железнодорожной инфраструктуре и, возможно, по инфраструктуре Польши

На фоне политических баталий вокруг министра обороны и главнокомандующего практически незамеченным для широкой общественности осталось сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что Украина созывает Совет Безопасности ООН на 27 июля. Дело в том, что 22 июля по украинскому морскому коридору впервые не прошло ни одно судно, что может нанести серьезный удар по экспорту зерновых в разгар уборочной кампании.

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В последний раз нечто подобное происходило в 2022 году, но тогда, в июле, были подписаны соглашения о зерновом коридоре, согласно которым Украина экспортировала свои товары из трех портов Одесского региона, а для России разблокировались возможности экспорта удобрений и зерна. Спустя год Россия вышла из этого соглашения, однако Украина перенаправила грузопотоки по другому маршруту.

План России — попытка экономической блокады Украины

Сейчас ситуация становится критической, поскольку Россия приняла решение наносить удары по судам, заходящим в украинские порты. И теперь нам придется переориентировать грузопоток, как и в 2022, на сухопутные коридоры. Однако нынешняя ситуация несколько отличается от той, что была четыре года назад. Главное отличие — потенциальные конфликты, прежде всего с Польшей, и попытки блокирования границ фермерами, которые в этот раз будет гораздо легче организовать. Проще говоря, план России — это попытка экономической блокады Украины.

В этом контексте совершенно иначе следует рассматривать заявления разведок о возможности российских провокаций на территории Польши с использованием украинских дронов. Такие провокации необходимы прежде всего для того, чтобы настроить местное население и легитимизировать усиленную блокаду (пусть даже временную) украинского экспорта, а следовательно и импорта оружия и комплектующих. Большим плюсом является то, что информационная контркампания уже запущена. Однако ситуация все равно может стать весьма напряженной.

Разговор Рубио с Лавровым продемонстрировал полное нежелание Кремля вести диалог. Россияне просто сделали вид, что обижены, и завели старую пластинку о том, что их обманули. Они прекрасно понимают, что у США, несмотря ни на что, нет достаточных рычагов влияния на Россию. А в Кремле считают, что экономические потери России менее важны, чем те проблемы, с которыми столкнется Украина.

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К сожалению, без серьезного внешнего давления на РФ решить эту, пока еще потенциальную, проблему практически невозможно. Оказать давление на Россию может исключительно Китай. Готовы ли мы к переговорам с Китаем? Вопрос риторический.

Сейчас во многом началась игра на нервах. Россияне блефуют, утверждая, что могут воевать вечно в условиях нашей морской блокады. Максимум, на что они способны, — это краткосрочный блицкриг. И то — при условии, что удастся резко ограничить сухопутные коридоры.

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Текст опубликован с разрешения автора