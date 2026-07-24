Украина стремится дать понять: никто больше не может чувствовать себя в безопасности

Похоже, Украина вновь активизировала удары по объектам, связанным с Каспийским трубопроводным консорциумом (CPC), — в частности, по нефтяным танкерам, загружающим нефть CPC в российском порту Новороссийск. Несколько месяцев назад украинские беспилотники или ракеты, по всей видимости, уже поражали причальные сооружения CPC и вывели тогда из строя ряд объектов. Однако после протестов со стороны Казахстана и европейских стран, являющихся получателями нефти CPC, подобные атаки, казалось, прекратились. Так что же изменилось?

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Прежде всего, я считаю, что эти действия отражают растущую стратегическую самостоятельность Украины. Киев создал собственный арсенал дальнобойных ракет и беспилотников, в значительной степени независимый от западных союзников, и теперь использует его, исходя из собственных интересов.