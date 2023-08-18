Готова ли украинская энергосистема к новым российским атакам 18 августа, 07:13 NV Премиум

Мощность электростанций все еще на 12% меньше довоенного уровня, а запасы газа в хранилищах ниже запланированных

До начала зимнего отопительного сезона осталось всего несколько месяцев, и украинские чиновники и эксперты в области энергетики затрудняются прогнозировать, достаточно ли далеко продвинулась страна в плане ремонта инфраструктуры, хранения газа, а также в реализации других мер противодействия угрозе возобновления российских авиаударов по гражданской энергетической инфраструктуре страны. Несмотря на то, что Украина подготовлена лучше, чем в прошлом году, и опирается на международную поддержку, серия целенаправленных российских ударов все равно может вновь повергнуть страну в энергетический хаос и вызвать гуманитарный кризис.

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В октябре 2022 года российские военные начали систематическую кампанию бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры в сфере тепло-, электро- и водоснабжения с целью вывести ее из строя. Очевидной целью было сломить волю Украины к сопротивлению и заставить украинцев подчиниться. В течение последующих шести месяцев более 50% энергетического сектора страны было выведено из строя. На сегодня 6,8 ГВт генерирующих мощностей остаются отключенными в ожидании ремонта электро- и теплостанций, линий электропередач и подстанций. В настоящее время Украина ставит перед собой задачу восстановить к сентябрю 68% энергетического сектора по сравнению с 51% в начале августа.

Это амбициозная цель. Восстановление обширного ущерба, оставшегося после российских авиаударов прошлой зимой, по-прежнему зависит от