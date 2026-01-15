Харьков держится, а Киев?

Я критически отношусь к публичным разборкам между президентом Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко относительно энергетических проблем Киева. И центральной и киевской власти лучше вместе решать проблемы столицы Украины с электричеством и отоплением.

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Обращу внимание на другое. И президент Зеленский и Денис Шмыгаль во время его назначения на должность министра энергетики упоминали положительный пример Харькова в подготовке к зиме и решении энергетических проблем. И это действительно объективная оценка.

Харьков — прифронтовой город. До линии фронта — около 30 км. Российские войска каждый день бьют по Харькову, в том числе, по его энергетическим объектам, и дронами и баллистикой и КАБами. Отключения электричества регулярно есть и в Харькове. Но город не просто держится, он подготовился к таким ударам.

Город подготовился к таким ударам

В июне 2024 года я видел мэра Харькова на одном мероприятии и спросил его о подготовке к зимнему сезону, учитывая тот факт, что русня тогда разрушила ТЭЦ-5, которая была критически важной для Харькова. Игорь Терехов загадочно улыбнулся и сказал: мы готовимся и знаем, что делать, в частности, с помощью наших международных партнеров. Подробностей он не предоставлял.

Но, как выяснилось, это были не просто слова. Харьков — один из немногих крупных городов Украины, который очень эффективно использовал помощь наших международных партнеров в сфере энергетики. Энергетическое оборудование закупали за западные деньги, но знали что именно надо купить, где и как это будет использоваться.

Уже во время войны произошла децентрализация системы поставок электричества и отопления. Но важна и другая составляющая антикризисной энергетической системы — каждый чиновник, энергетик и коммунальщик знает, что именно и в какие сроки надо сделать и во время обстрелов, и после разрушений, и в случае других чрезвычайных ситуаций. Есть четкие протоколы, алгоритмы и графики работы энергетических и коммунальных структур. Четко работает вся управленческая машина. И для этого создан специальный штаб, который работает на оперативное преодоление последствий российских ударов по инфраструктуре Харькова. Думаю, что есть смысл в масштабировании харьковского антикризисного опыта в преодолении энергетических проблем и последствий российских обстрелов.

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Отмечу еще один важный момент, почему в Харькове ситуация выглядит лучше, чем в Киеве. В частности, и потому, что мэр города и глава областной военной администрации не ссорятся между собой, а вместе решают все срочные вопросы и проблемы, которые возникают в городе.

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Текст опубликован с разрешения автора