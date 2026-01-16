Как правильно рассказывать миру о российском холодоморе Украины

Я думаю о том, выглядит ли коммуникационно картина нашей холодной зимы 2026-го и тех военных преступлений, которые совершает Россия, так, как должна была бы

У нас беспрецедентное разрушение энергетической инфраструктуры зимой. На самом деле в мире есть много жестоких войн и конфликтов, но специфика этого российского оружия — именно холода и морозы, и вряд ли в последнее время были такие конфликты в той части земного шара, где холода достигают -20.

Реклама

Если говорить о коммуникации, я вижу здесь три основных уровня.

Первый — это наш бытовой. Это разговоры, оценки, лайфхаки людей, которые выживают в эту зиму в Украине. В несколько разных обстоятельствах все, но далеко не в простых. Конечно, есть города, где ситуация иная, чем в Киеве, есть люди, у которых есть возможность побыть в селе с печкой, есть прифронтовые громады, где село — это не то село, что под Киевом или Львовом.

Есть линия боевого соприкосновения — что вообще не сравнится даже с киевской квартирой, где +10.

Второй уровень: это управленческие и коммуникационные решения власти — как городской, особенно, в Киеве, так и военных администраций, так и власти центральной. Очевидно, что в мире не существует ни одной энергетической системы, которая бы устояла под такими атаками, и ни одной системы ПВО, которая бы защитила на 100%.

И думаю, в Украине по этому поводу есть общественный консенсус — кроме немногих «одаренных» граждан, которым отморозило мозг.

Как мы представляем это преступление России для международных аудиторий

Но на фоне этой гуманитарной катастрофы еще не забылся (и логично не завершился) Миндичгейт с «двушечкой на Москву», который имеет прямое отношение к решениям в защите энергетики. И поэтому даже наименее эмоциональный человек это не может не держать в голове. Потому что очевидно, что в защите соответствующей инфраструктуры сделано далеко не все — чтобы уменьшить последствия. И смысл не в том, что есть хороший Зеленский и плохой Кличко, или хороший Кличко и плохой Зеленский.

У каждого из них свои задачи, которые выполнены не были: ни на управленческом, ни на коммуникационном уровнях. Поэтому бывает, что несостоятельность ходит парой — даже парой оппонентов. Но это действительно самая сложная зима для Киева за последние годы (20 или более попаданий в энергетическую инфраструктуру). А в обсуждениях этого внутри сейчас доминирует перебрасывание ответственности.

Реклама:

Есть третий важный уровень: как мы представляем это преступление России для международных аудиторий, как нас видят в этом контексте.

В Детекторе медиа есть хороший обзор о том, как мировые медиа пишут об украинских городах без света и тепла (даю в комментарии). Могу обобщенно сказать, что основной фокус — это истории людей, которые переживают многодневные страдания в мороз плюс контекст — неудачные «мирные инициативы». Показывает ли это именно целенаправленное военное преступление и реальную гуманитарную катастрофу, направленную на истребление украинцев — не уверена.

И знаете, о чем еще подумала?

Что эти выживальные истории (Оля и Богдан из Львова, фантастический парень Ваня Замига из Кривого Рога, который в мороз на коляске поет и собирает деньги на Силы обороны, героические энергетики, медики), все наши шутки, сарказм, черный юмор, все эти наши разговоры между собой, что, мол, это у нас сейчас бесплатная криотерапия и она сохраняет молодость и т. д. и т. п. — они понятны и оправданы, потому что это и есть часть нашего выживания, содержания, поддержки, адаптации.

Но дальше — лед тонкий. Потому что мы внутри страны понимаем, какой ценой нам это дается. Потому что мы пытаемся выжить вопреки.

Но внешний месседж — «в квартире на столе замерзает вода, а я бегу на морозе, отморозила себе ноги, а псу яйца» — отвлекает от действий России как преступления.

Я не готова давать оценки, что полностью (или нет) провален дипломатический трек в этом направлении или что-то такое. И когда посол Андрей Мельник в выступлении в ООН проводит параллель со Второй мировой — в этом есть смысл. Только я не знаю, работает ли оно.

Реклама:

Потому что я не встретила очень четких и прозрачных объяснений о том, что Россия владеет всей информацией, как построена система энергообеспечения, например, столицы — Киева, что были очень очевидные прогнозы на длительные и сильные морозы, поэтому — Россия выстроила целенаправленную схему ракетно-дронового террора с очень четкой целью: уничтожение и принуждение украинских граждан к капитуляции. Что это — запланированное преступление.

Возможно, сейчас время не метафор и исторических параллелей, а очень четких разъяснительных месседжей о том, какова схема этого военного преступления?

У меня нет иллюзий, что мир кого-то пожалеет. Потому что мир безжалостен. Он не слишком жалеет Украину в минус 20, он не слишком жалеет тысячи иранских повстанцев и повстанок. Но я четко понимаю, что главная рамка истории об Украине сейчас, о январе 2026-го — это рамка холодного измерения геноцидальной войны против Украины, это рамка беспрецедентного военного преступления России. Ну, и я думаю, как нам непросто объяснять свою витальность, свою устойчивость в этих нечеловеческих условиях миру. Потому что это выбивается из стереотипного восприятия. Субъектная жертва часто непонятна никому.

В культуре силы жертва, которая борется, может раздражать. В культуре жалости жертва должна быть слаба, чтобы соответствовать всем канонам «правильности» ее поведения.

А здесь — ни то, ни другое .

Кто знает, что с этим делать. Как говорит Кайя Каллас — надо пойти выпить чего-нибудь теплого.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора