Нащупана самая болевая точка Российской Федерации 31 мая, 12:55

Кто бы ни организовал атаку дронами Москвы и Подмосковья, но он, похоже, нащупал болевую точку Российской Федерации

Вы обратили внимание, как в российских пабликах обсуждалось то, что часть дронов упала на Рублевке? Насколько сие было интересно, приятно и забавно значительному числу россиян. И насколько было неприятно, обидно, но самое главное, страшно обитателям условной «Рублевки» и их кругу общения? И даже не знаю, что их больше испугало: дроны с неба или радость сограждан.

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И вот тут я подумал, что при наличии средств донесения заряда, объекты в Москве — они второстепенны. Ведь даже взрыв над Кремлем в РФ заметили (видел социологию), но это не «зацепило». А вот «Рублевка» сработала. Причем одним подарила радость, вторым страх и негатив. А также детскую обиду — а ведь инструментов ответа, считай-то и нет.

Даже не знаю, что их больше испугало: дроны или радость сограждан

Ядерный ответ за Рублевку? Не поймет даже послушный плебс. Обычные ракеты? Ну так уже запускали. Тем более, что вопрос не в ударах. Вспомнились старые советские фильмы конца 20-х, показывающие «революцию» или «восстания в царскую эпоху». Где есть кадры неподдельной радости крестьян на фоне горящего барского имения. Бесполезный акт, бессмысленный. Будет новый барин. Но плебс будет помнить горящую усадьбу, как момент наивысшего своего счастья. Именно такой сценарий пугает рублевских. И, оказывается, склонность к такому сценарию сидит в глубине души части их подданных.

Страх рублевской тусовки был настолько мощен и велик, что одни растерялись, а другие, как, например Соловьев, с «праведным гневом» обрушились на соотечественников. Было видно, что «зацепило».

А теперь представьте буйство эмоций в РФ в случае успешных прилетов. Ведь кадры горящих рублевских новостроев станут вирусными. И разгонять будут сами граждане РФ. Как тут не вспомнить реакцию зрителей на старую песню «Почём звонят колокола» о сгоревшей Москве. Но то была лишь песня.

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