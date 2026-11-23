По сути, это прокси для Турции

После двух точных ударов по российским судам на базе в Ливии Украина продемонстрировала способность создавать военные проблемы России далеко за пределами Черного моря. Теперь главный вопрос: возможно ли масштабирование.

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1. Если Бенгази станет опасным для российских кораблей, Москве придется либо усиливать защиту портов, либо менять логистические маршруты. Оба варианта увеличивают расходы на российское присутствие.

2. Режим Хафтара получает российскую военную поддержку, но в то же время поддерживает отношения с другими внешними игроками. Регулярные атаки могут поставить его перед выбором: углублять военное сотрудничество с Россией или ограничивать российское присутствие, чтобы не превращать Бенгази в постоянную мишень.

Реакция Турции станет одним из ключевых индикаторов

3. Турция обладает значительным влиянием на западе Ливии, одновременно поддерживая рабочие отношения с Россией. В настоящее время Анкара пытается перейти от роли покровителя одного из ливийских лагерей (официального правительства в Триполи) к роли посредника, имеющего влияние на обе стороны. При этом в течение прошлого года Турция уже предпринимала попытки добиться соглашения между участниками конфликта.

Анкара, безусловно, заинтересована в ограничении российского военного присутствия, но вряд ли хочет неконтролируемой эскалации вблизи своих интересов в Средиземноморье. Поэтому реакция Турции станет одним из ключевых индикаторов того, может ли такая кампания быть продолжительной.

4. Россия пытается позиционировать себя как гаранта безопасности для африканских режимов. Если она не в состоянии защитить собственные военные корабли в порту государства-партнера, возникает вопрос о ее способности обеспечивать безопасность союзников. Это не означает автоматического сворачивания российского присутствия в Африке, но влечет за собой репутационные потери.

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5. Какие конкретно задачи выполняет Россия в Ливии?

— Военная логистика в Сахель. Через Ливию Россия поставляет военнослужащих, бронетехнику, боеприпасы и оборудование в Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

— Сохранение военного присутствия в Средиземноморье. Россия стремится получить устойчивый доступ к глубоководным портам, в частности к Тобруку. Это позволило бы обеспечивать поддержку кораблей и военных перевозок вблизи южного фланга НАТО. В то же время наличие там полноценной российской военно-морской базы, аналогичной прежнему статусу Тартуса, пока не подтверждено.

— Поддержка режима Хафтара. Российские военные обслуживают системы ПВО, радары и авиацию, а также обучают личный состав.

— Политическое влияние на Африку. Военное присутствие позволяет Москве поддерживать дружественные режимы, заключать оборонные соглашения и получать политические и экономические преимущества. Эта модель сочетает в себе военные услуги, дипломатию и коммерческие интересы.

— Российское присутствие в Ливии открывает потенциальные возможности для разведки, наблюдения за деятельностью НАТО и влияния на региональную безопасность.

6. Ливия фактически разделена на два военно-политических центра: восточный, где доминирует Халифа Хафтар при поддержке России, Египта и ОАЭ, и западный, где находится международно признанное правительство в Триполи, главным военным партнером которого является Турция.

Однако это не совсем раздел на два государства. Оба центра претендуют на общенациональное влияние, а контроль над нефтяными доходами, центральным банком и государственными институтами остается предметом борьбы.

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В 2026 году Турция начала активно включаться в переговорный процесс, лишив Россию статуса безальтернативного внешнего военного партнера Хафтара. Турция предлагает Хафтару то, чего Москва не может гарантировать самостоятельно: политические каналы связи с Триполи, военно-техническое сотрудничество и потенциальное участие в общенациональном урегулировании.

Именно поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть не только от российского ответа, но и от позиции Турции и обеих ливийских администраций.

7. Если этот удар был нанесен украинскими дронами, мы имеем дело с ситуацией, когда Украина начинает играть в игры, гораздо более сложные, чем просто выполнение конкретных военных задач. По сути, это действия в качестве прокси для Турции. Главный вопрос — как будут разыгрываться эти «партии» и насколько многоходовым является их сценарий.

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Текст опубликован с разрешения автора