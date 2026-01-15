РФ готовит новый удар. Чем будут бить на этот раз

Не игнорируем воздушные тревоги, внимательно следим за проверенными и надежными мониторинговыми каналами

За вторую неделю января 2026 года российские оккупационные войска применили по Украине 1 176 дронов-камикадзе Shahed-136 и приманок Гербера/Пародия, из которых сбито было 986 целей.

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Таким образом, было перехвачено 83% целей, что уже стало относительно среднестатистическим показателем перехвата дронов за вторую половину 2025 года.

В целом отмечается интенсификация применения противником дронов в течение второй недели января 2026 года, что также может быть обусловлено наступлением морозов и выполнением врагами задачи по масштабированию террора против гражданского населения. Только в течение второй недели января российские оккупационные войска осуществили два массированных комбинированных налета с более, чем 200 дронами.

Всего за первую половину января 2026 года российские оккупационные войска применили 1 961 дрон, из которых сбито было 1 638 целей.

В основном применяли баллистические ракеты

В вопросах ракетного вооружения следует отметить, что в основном российские оккупационные войска применяли в течение второй недели января по территории Украины преимущественно баллистическое ракетное вооружение, ракеты 9М723 и KN-23, а также 5В55 комплексов С-300. Всего было использовано 38 ракет, из которых сбиты были 11 целей.

Всего, с начала 2026 года российские оккупационные войска уже применили по Украине 56 баллистических ракет, из которых было перехвачено 12 целей.

Помимо баллистических ракет, враги в течение второй недели января 2026 года применили 22 крылатые ракеты морского базирования 3М14 Калибр, из которых было сбито 10 и 7 ракет 9М727/728 Искандер-К, из которых было перехвачено 5 целей.

Особое внимание на себя обращает долгое отсутствие применения противником крылатых ракет дозвукового типа авиационного базирования — Х-101. С учетом постоянного процесса их производства, можно говорить о серьезном накоплении и готовности к применению этой компоненты, с целью чередования ударов волнами.

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Вполне возможно, что следующий комбинированный удар будет с применением в том числе и этой компоненты. А с учетом производственных возможностей, а также боеспособных носителей следующий комбинированный ракетный удар может составлять в пределах 50 ракет разного типа и модификаций.

Не игнорируем воздушные тревоги, внимательно следим за проверенными и надежными мониторинговыми каналами.

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Текст опубликован с разрешения автора