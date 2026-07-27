Давид Кириченко

Давид Кириченко

Журналист, ассоциированный исследователь Henry Jackson Society

Зачем Украина бьет по Wildberries. И что будет, когда закончится лето

27 июля, 10:02
NV Премиум
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Зимой все эти трудности могут перерасти в настоящий кризис, который станет серьезной проверкой для российского общества

Поскольку никаких признаков того, что Владимир Путин планирует прекратить свое вторжение, по-прежнему нет, Украина последовательно расширяет кампанию стратегических ударов по российской территории. Она направлена на подрыв логистической системы, обеспечивающей работу кремлевской военной машины. Новый этап этой воздушной операции включает удары по ряду ключевым логистических объектов крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, которые привели к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на распределительные комплексы Wildberries на прошлой неделе стали частью продолжающихся усилий Киева по реализации политики «дальнобойных санкций» против режима Путина. По его словам, пораженные распределительные центры использовались для снабжения российской армии в Украине, в том числе поставляя ей компоненты для производства беспилотников и навигационное оборудование, подпадающие под санкции. При этом удары уничтожили и большие объемы обычных коммерческих товаров, и многих российские предприниматели принести серьезные финансовые убытки.

Удары украинских беспилотников по складам Wildberries привели к появлению мощных

Теги:   Война России против Украины Российский онлайн-ритейлер Wildberries удары по территории РФ Владимир Путин

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