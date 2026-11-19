День упавшего моста
Есть множество причин, по которым День упавшего моста войдет в историю этой войны как переломный — наравне с выигранной битвой за Киев и Днем освобождения Херсона
Есть множество причин, по которым День упавшего моста войдет в историю этой войны как переломный — наравне с выигранной битвой за Киев и Днем освобождения Херсона
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