Массированный обстрел Украины. Что мы можем сделать в ответ

В ночь с 15 на 16 апреля Россия нанесла очередной комбинированный ракетно-дроновый-удар по Украине

По данным Воздушных Сил, было задействовано 703 средства атаки, в том числе: 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет Искандер-К, 659 БПЛА разных типов.

Реклама

Сбито / подавлено 667 целей (почти 95%). В том числе:

— 19 из 20 крылатых ракет Х-101 (95%)

— 8 из 19 баллистических ракет (42%)

— 4 из 5 крылатых ракет Искандер-К (80%)

— 636 из 667 БПЛА (95+%).

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА, судьба еще одной ракеты устанавливается.

Уязвимость не меняется: баллистика. Чтобы отразить такую атаку баллистики с высокими шансами, требуется 40+ ракет-перехватчиков, и достаточно ЗРК, чтобы закрыть небо. Полностью решить эту задачу нельзя, но значительно увеличить процент защиты от баллистики можно.

Полностью решить эту задачу нельзя

Как — описано тысячу раз, но, к сожалению, тут многое зависит не от Украины. Украина свою часть максимально делает — дотягивается до пусковых и производства, подсвечивает нарушителей санкций.

Последствия российских ударов (по состоянию на 10.00, к сожалению, по мере разбора завалов жертв может стать больше, плюс есть тяжелые).

Одесса: 9 человек убито 23 пострадало.

Киев: 4 человека убито (в т.ч. 1 ребенок) и 60 пострадало.

Днепр (город атакуют третьи сутки подряд): 4 человека убито, 30 пострадавших; область (Никопольский район): 1 убитый и 3 пострадавших.

Харьков: 2 раненых; область (Мерефа) женщина убита, 6 раненых.

Характер разрушений все видели: жилая застройка, гражданские объекты. В Сумах пострадало медучреждение.

Пару дней назад россияне расшибали лбы от распирающей духовности, а их вожди буквально обложились древними чудотворными иконами. Завершив ритуалы, они буквально сразу же вернулись к рутине военных преступлений.

Заметьте: стало резко меньше болтовни о «защите русскоязычных» и «традиционного православия». Россияне просто убивают людей в Украине, в основном — русскоязычных и православных, потому что их предводители хотят сохранить лицо и отдалить время привлечения к ответственности, а остальным россиянам в основной массе так комфортно.

Реклама:

Это касается не только русских. Не устаю повторять — это касается всех россиян. Которые либо идут в наемники, либо радостно получают деньги на военных заводах, либо зарабатывают на обслуживании военной машины.

Поэтому и задача — сделать так, чтоб россияне, прямо участвующие в агрессии, физически умерли или стали калеками, а остальным в массе было очень некомфортно. И они научились связывать свои беды с продолжением войны. Надо в этом посильно помогать.

В течение дня будет много подробностей. Пока из основного: в рамках просветительской работы добрые дроны посетили Туапсе. Там находится нефтяной хаб с портом в орбите Роснефти. Введены кинетические санкции.

Оригинал

Текст опубликовао с разрешения автора