В сеть полились жалостливые ролики «дорогих россиян» о нестерпимой жизни в Туапсе, экологических последствиях, испорченном отдыхе детей и так далее. Ранее мелькали и еще наверняка будет много сочувствующих комментариев и «общечеловеческих» вздохов, в том числе — с украинской стороны.

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Это объяснимо, ибо нормальному человеку, который не желает зла другим, больно видеть клубы черного дыма над изумрудными горами и лазурным морем. Мы как раз лучше других это ощущаем. Мы все видели апокалиптические фото Серебрянского леса…

Тем временем россияне уже начали и еще многократно усилят давление на жалость в Европе, где много неразборчивых лиц.

Чтобы помочь им (и местами — себе) разобраться в чувствах, есть очень простая логика.

Во-первых, надо определить, как видят причинно-следственную связь те, кому вы хотите посочувствовать?

Если записавший видео россиянин заканчивают свою тираду пожеланием сдохнуть Путину, его кремлевским дедушкам, требует прекратить войну и вывести российские войска из Украины — он заслуживает понимания и сочувствия. Ибо есть проблеск.

Когда же он просто стонет о тяжелой судьбине, — значит, сознание еще не заработало. Ну а те, кто ругает Украину за последствия — просто горите в аду.

Во-вторых, стоит максимально убрать абстракции типа «любить всю природу» и вытирать все «слезинки ребенка».

«Природа не виновата», «дети не виноваты» — безусловно, это так. Но всякая подобная абстракция и обобщение приземляется практикой.

С 2022 года россияне официально убили в Украине 700 детей. Вчера они убили подростка в Чернигове. И всю неделю убивали украинских детей. Подчеркиваю — это смерти, которые официально зафиксированы. Без Мариуполя, без других жертв на оккупированных территориях.

До 2022 года десятки детей погибли и пострадали из-за российских мин и разной взрывчатки на временно оккупированных территориях. Мы о них не забываем, это тоже жертвы российской агрессии.

Путин и Россия это начали и могут остановить. Вчера

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В Харькове 100 000 детей сегодня живут в режиме воздушной тревоги. Не четыре дня, как в Туапсе — четыре года! Причина — Путин и «дорогие россияне».

Мы до конца не представляем, какие для них будут последствия с годами из-за стресса, уничтожения режима сна, лишения львиной доли проявлений детства как такового. Я даже не упоминаю тех, кто не родился.

Поэтому, когда кто-то говорит о страданиях/переживаниях российских детей и при этом прямо не возлагает вину на Россию и Путина — это неадекватный человек либо враг. Потому что все до ужаса очевидно. Путин и Россия это начали и могут остановить. Вчера.

Что касается природы — приведу лишь две старые картинки, обильно публиковавшиеся и в российских, и в международных СМИ.

Первая картинка — это поле со следами российских обстрелов к юго-востоку от Изюма (Харьковская область) через три месяца активных боевых действий (май 2022 года). С этой землей мало что может сравниться по плодородности. Но теперь она отравлена. Навсегда или на поколения.

Вторая картинка — это город Волчанск (Харьковская область, 5 км от границы с Россией) через полгода после российской атаки, начавшейся в мае 2024 года. Через два года боев там практически все превращено в щебень. Город уничтожен, его нельзя восстановить. Люди потеряли свой дом.

Из Волчанска россиянам точно не исходило никакой угрозы. Но Путин и «дорогие россияне» его убили. Как и десятки других украинских городов и сотни сел. Я выбрал этот пример, он просто ближе. Но в сети есть гораздо более ужасающие фото и видео городов из Донецкой и Луганской областей, из Запорожья и Херсона.

Например, какая угроза исходила россиянам из Олешек? Но россияне захватили и приговорили город к смерти.

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Без установления связи и конкретизации виновников абстрактное сочувствие — только на руку врагу.

Пока россияне не захотят сами остановить Путина, пока они пытаются «донести правду до царя» и демонстрируют поддержку его курса (хоть она и снижается), — вместо поддержки интеграции ему в череп условной табакерки, — с чего вдруг им абстрактно сочувствовать?

Понимать и сочувствовать надо конкретно — тем, кто с нами на одной стороне. И беречь родное. Это нормально, по-людски.

Способность установить правильную связь между полем под Изюмом, руинами Волчанска и видом горящего НПЗ в Туапсе, а затем сформулировать верный призыв — свидетельство ментального здоровья и необходимое условие для человеческого отношения.

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Текст опубликован с разрешения автора