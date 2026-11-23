Украина впервые на уровне президента признала удар по российским кораблям в Средиземноморье. Что это меняет

Предыдущие эпизоды у берегов Ливии — с газовозом Arctic Metagaz и танкерами — украинская сторона оставляла без комментариев. На этот раз известны название судна, количество дронов и есть видеозапись.

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Деталь, которую стоит уточнить: «у берегов Ливии» на самом деле означает причал военно-морской базы в Бенгази — на территории, которую контролирует генерал Хафтар.

Вижу три причины, по которым мы признали удар.

Первое — это тип цели. Танкер — гражданское судно; здесь возникают вопросы экологии и жалобы в Международную морскую организацию. Корвет — боевой корабль агрессора, то есть законная цель. Признавать удар по нему безопасно.

Вторая причина — отрицать уже не было смысла. Правительство в Бенгази само сообщило об атаке дронов, ливийские военные общались с AP, появилось видео с вертолета. Когда молчание ничего не скрывает, лучше самому решить, как преподнести событие. Классика.

Украина не открыла новый фронт, а пришла за теми, кто уже давно там окопался

Третий момент — адресат. Тобрук и Бенгази стали для России заменой Тартусу, где ее позиции после падения Асада пошатнулись, а снабжение осуществляется с Балтики через Гибралтар. Фраза «продолжаем операции в определенных акваториях» обращена ко всем, кто принимает российские корабли.

Теперь о рамке, которую уже продвигают.

Бенгази заявляет, что Ливия не является стороной войны, а российский посол обвиняет Киев в вовлечении в конфликт третьих стран. Но война в Ливии идет с 2011 года. Там уже воевали Турция, ОАЭ, Египет, та самая ЧВК Вагнер. Украина не открыла новый фронт, а пришла за теми, кто уже давно там окопался.

Несколько слов о «покровителях Хафтара».

Интересы Египта и ОАЭ совпадают в Ливии, но расходятся в Сомали и Судане. В Судане Каир поддерживает армию, тогда как Россия годами сотрудничала с ее противниками. Теперь Россия закрепляется еще и на западной границе Египта. Для Каира это вопрос опасного окружения, а не солидарности с Хафтаром. Египет закупает больше зерна в России, но украинская пшеница служит для него важным противовесом, не позволяющим полностью зависеть от Москвы: более четверти импорта поступает из Украины.

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В свое время у нас уже была дискуссия с египтянами о целях Украины в Африке. Услышав от нас: «Мы пришли за россиянами», они остались довольны. Эта формула работает, поскольку цель ограничена: Украина не стремится к постоянному присутствию или влиянию.

Россия приходит, чтобы остаться. Мы приходим за ней.

Реакция пока показательна. Бенгази заговорил о нарушении суверенитета и обратился в Совет Безопасности ООН. Триполи дистанцировался: выразил обеспокоенность втягиванием ливийских портов в чужие конфликты и одновременно упрекнул Бенгази в том, что суверенитет страны стал заложником раскола. Москва грозит «ответом». Каир и Абу-Даби хранят молчание.

Защищать российский корвет никто не поспешил.

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Текст опубликован с разрешения автора