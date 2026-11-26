Поскольку возникла целая серия вопросов о законности украинского удара по российскому военному кораблю в порту Бенгази , я попытаюсь здесь подытожить свои мысли

Сразу предупреждаю, чтобы потом не бегали вокруг с конвенциями и международным правом: моя компетенция — это политический и региональный контекст. По всем остальным вопросам обращайтесь к специалистам по морскому праву.

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Теперь — по существу вопроса.

Между Украиной и Россией продолжается международный вооруженный конфликт. Соответственно, российский военный корабль является законной военной целью, и не имеет значения, как далеко он находится от зоны активных боевых действий. То же самое касается торгового судна агрессора, перевозящего оружие.

И здесь будет два «но».

Первое, о чем стоит упомянуть, чтобы не выглядеть предвзятым: порт Бенгази — это внутренние воды Ливии, а Гаагская конвенция 1907 года запрещает ведение боевых действий в водах и портах нейтрального государства. С этим, казалось бы, всё ясно.

Россия использует порты на востоке Ливии в качестве логистического узла

Теперь второе «но». Нейтралитет налагает обязательства на обе стороны. Нейтральное государство не должно позволять воюющей стороне использовать свой порт в качестве базы для военных операций, а военные корабли не могут находиться там дольше установленного срока. Россия на постоянной основе использует порты на востоке Ливии как логистический узел для переброски оружия в Африку. Я уже не говорю о том, что это нарушает эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Обычное право морской войны предусматривает, что если нейтральное государство не может или не хочет прекратить подобное использование своей территории, другая воюющая сторона может действовать самостоятельно, хотя обычно для этого требуются предупреждение и отсутствие иного выхода. Я лично иного выхода не вижу.

Более того, можно ли вообще говорить о нейтралитете в данном случае? Признанное правительство Ливии не контролирует порт Бенгази. Соглашения о морском сотрудничестве с Россией заключили власти восточной части страны, не имеющие международного признания. Иными словами, Ливия как государство не осуществляет эффективного контроля над этой частью своей территории и не может ни запретить российское присутствие, ни нести за него ответственность.

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Подводя итог и высказывая свое скромное мнение: корабль агрессора не становится неприкосновенным от того, что стоит в чужом порту. А использование порта в Бенгази ставит юридический вопрос не столько перед Украиной, сколько перед теми, кто превратил этот порт в российскую базу или закрывал на это глаза, рассчитывая на выгодный гешефт с Хафтаром.

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Текст публикуется с разрешения автора