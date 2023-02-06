Санкции против ядерной энергетики — новый этап санкционного давления на Россию 6 февраля, 17:07 Эксклюзив NV

Решение президента Зеленского ввести санкции против Росатома и связанных с ним лиц не случайно совпало с применением эмбарго на российские нефтепродукты

Эмбарго на нефтепродукты является завершающим элементом в большом отказе Европы от российских энергоносителей — газа, нефти, дизеля и других нефтепродуктов. Этот проект занял почти год. Год чрезвычайных усилий на фронте и чрезвычайных усилий на энергетических рынках, ведь прошлой весной многие говорили, что отказаться от российского газа Европе не под силу. Сама Россия активно прибегала к угрозам «заморозить Европу». Но совместные усилия доказали — все напрасно.

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Теперь пора для такого же большого поворота в ядерной энергетике. Пора максимально ограничить возможности Росатома зарабатывать в цивилизованном мире. Применение санкций к Росатому и связанным с ним лицам является одним из важных элементов международной адвокации санкций группой Ермак-Макфол.

Росатом очень интегрирован в рынок ядерной энергетики. Из 450 атомных станций в мире около 20% сконструировано в России/СССР. В Европейском Союзе работает 18 таких станций. Росатом напрямую задействован в строительстве 23 атомных реакторов, в том числе в Индии, Турции и Египте. Росатом контролирует 30% рынка обогащенного урана. США получают почти четверть обогащенного урана от Росатома. 17% глобального рынка ядерного топлива принадлежит Росатому.

Росатом — едва ли не последняя высокотехнологичная жемчужина в российской экономике. Пора показать, что агрессия России не допускает никаких системных исключений и санкции должны затронуть и такие деликатные сферы, как ядерная энергетика.

Хотя своей деятельностью Росатом сам по себе заслужил самые строгие санкции.

Во-первых, он нарушает главный принцип ядерной энергетики — нулевая толерантность к рискам и опасностям.

Санкции против Росатома — это удар по российскому эго

Роль Росатома в оккупации Запорожской атомной электростанции является определяющей. Можно придумывать легенды о том, что Росатом на Запорожской АЭС заботится о безопасности. Но в таком случае каждый работник и руководитель этой структуры должен требовать безоговорочного возвращения АЭС под контроль Энергоатома.

Все остальное — это ядерное пиратство и фактически превращение респектабельной компании в ядерного террориста, ведь происходящее на украденном объекте то и дело ставит Европу и Азию на предел ядерной катастрофы. Это такая российская шизофрения — люди, работающие в области, где безопасность — это главная миссия и цель, фактически создают своими руками эту опасность планетарного масштаба.

Тот факт, что Росатом избегал санкций до сих пор, использован очень циничным способом — умышленно помогать российским субъектам получать оборудование, которое поставлять в Россию запрещено. Росатом не стесняется открыто предлагать такие услуги. Если для компании с долей «рос» в названии это вполне понятное поведение, то доля «атом» обязано было напоминать, что неприменение к Росатому санкций напрямую было связано с деликатностью данной сферы.

Фактически этими действиями Росатом сам призывает нас и наших партнеров — не обращайте внимания на чувствительность ядерной сферы, чем больше вы медлите, тем наглее мы будем себя вести.

Поэтому сейчас пора отложить в сторону сбалансированность и даже деликатность санкционной политики в сфере ядерной энергетики.

Эта щекотливость, напомню, напрямую связана с принципом нулевой толерантности к угрозам ядерной безопасности. Уроки Чернобыля, Фукусимы и других ядерных катастроф ставят интересы атомной энергетики выше любых других угроз безопасности, даже военного характера.

Ядерная безопасность — это огромный блок в международных отношениях — ряд конвенций, Международное агентство по атомной энергии, Европейское Сообщество по атомной энергии и тому подобное. Многолетние международные усилия по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы не оставляют сомнений в том, что ядерная безопасность для Украины превыше всего.

Поэтому мы точно понимаем, что прежде чем вводить санкции в этой сфере, нужно много раз подумать.

Вовлечение Росатома в создание ядерных опасностей и сознательное обхождение других санкций свидетельствует, что баланс четко сместился в сторону необходимости применения санкций.

Как показал опыт российского газа и нефти, интегрированность Росатома в глобальный рынок и зависимость от его поставок перестает быть аргументом для неприменения санкций.

Кроме функциональных аргументов, применение санкций к Росатому и связанным лицам имеет и системное значение для санкционного давления на Россию.

Санкции против Росатома — четкий сигнал, что Россия нежелательный поставщик наиболее развитых технологий, которые предлагает цивилизованный развитый мир — это удар по российскому эго, которое хочет быть «и в области балета впереди планеты всей».

Рыночные санкции превратили Россию из солидного «купечества» в теневого барыгу, с которым можно иметь дело только из-за низких цен. Но радоваться такому сотрудничеству не приходится. Санкции в сфере культуры и спорта лишают Россию места в цивилизационном разговоре о символическом. Санкции в сфере ядерной энергетики — это уже выдворение из технологического клуба. Агрессор не должен иметь статусности ни в одной сфере.

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