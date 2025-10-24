Прощай, «Гондурас»!

В середине 1990-х мальчики бегали в видеосалоны смотреть американский боевик «Универсальный солдат». В середине 2020-х универсальные солдаты уже не нужны.

Война становится высокотехнологичной, и кто в совершенстве овладеет той или иной технологией — будет обладать преимуществом на поле боя.

Конечно, один человек физически не сможет овладеть всеми технологиями одновременно. Поэтому учебные центры не должны быть похожими на автошколы, которые массово готовят будущих водителей к управлению стандартными легковыми автомобилями по стандартным правилам дорожного движения.

Если проводить аналогии с армией, один выпускник автошколы будет управлять трактором, другой — мотоциклом, еще один — вертолетом. Стандартность и массовость здесь явно неуместна.

В Украине продолжается административная реформа, в основе которой — децентрализация. Именно такую децентрализацию я предлагаю ввести и для обучения новобранцев. Наиболее логично обучать их в тех подразделениях, где они потом будут служить.

Например, такой учебный центр мы создали на базе батальона «Злые Сапсаны», которым я командовал до лета этого года. Наша специализация — беспилотники. Поэтому мы разработали комплекс практических занятий по этому направлению.

Новобранцы учатся пролетать определенный маршрут за определенное время, точно попадать по позициям врага и тому подобное. Поскольку при «Злых Сапсанах» работает радиоинженерная лаборатория, мы обучаем военнослужащих радиоинженерии беспилотных систем. Важный пункт учебной программы — обращение со взрывчаткой. Тех, в ком мы видели перспективных координаторов на пункте управления, мы обучали работе с системами ситуационной осведомленности.

Важно, что от качества обучения зависит весь наш батальон. Наши «выпускники» останутся служить именно у нас. Поэтому любая их ошибка станет нашей проблемой. Это очень мотивирует инструкторов!

Децентрализация решит еще одну, без преувеличения жизненно важную проблему. О которой регулярно узнает вся страна.

Возьмем для примера полигон возле села Гончаровское на Черниговщине. Военные называют его «Гондурасом» — и, судя по комментариям мобилизованных, проходивших там подготовку, называют небезосновательно.

До границы с Россией отсюда — 100 км по прямой. Поэтому вражеские дроны и ракеты — частые гости на полигоне. Но атака баллистическими «Искандерами» в конце сентября была особенно дерзкой.

«Вследствие точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось», — сообщило Командование Сухопутных войск ВСУ.

К сожалению, даже ценой человеческих жизней военное руководство до сих пор не понимает простую истину: современные вооружения представляют угрозу даже для укрытий. В которые еще надо успеть спуститься за те секунды, пока баллистика летит уже упомянутые 100 км. В середине октября имеем очередное попадание баллистикой по одному из учебных центров — и очередные потерянные жизни украинцев.

Но даже если переместить учебный центр в условный Ужгород и построить там для укрытия «бункер Сталина», это не решит проблему. Безумный диктатор уже запускал дроны на Варшаву и Копенгаген — и вряд ли остановится.

Мы не создадим такие учебные центры, по которым враг не сможет ударить. Но сможем создать такие, по которым враг не захочет бить. Тратить 3 млн долларов (именно столько стоит «Искандер») ради поражения десятка военных не будет даже такой сумасшедший противник, как Россия.

Система обучения, которую я предлагаю, также позволит сократить время подготовки бойцов. Сейчас это 45 суток в учебном центре плюс две недели адаптационного периода непосредственно в подразделении. Обучение на базе подразделения само по себе будет такой адаптацией.

Вспомню еще одну проблему, которую в армии упоминать не любят. Очень часто в крупных учебных центрах не хватает материальной базы для одновременной работы со всем личным составом. А у ответственных лиц не хватает желания контролировать своих подчиненных.

Результат — без преувеличения эпидемия алкоголизма среди новобранцев. Каждый командир расскажет вам, какой огромный процент из пополнения скорее годится для наркологической клиники, чем для выполнения боевых задач.

И последний, но не менее важный аргумент. Переход к тренировке новобранцев на базе конкретных подразделений позволит высвободить большое количество солдат и офицеров, которые сейчас служат в учебных центрах, а при этом боевым и тыловым частям остро не хватает личного состава.