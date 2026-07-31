Удары по Киеву, западу Украины и прифронтовых городах. В чем разница

Проблема в том, что террор КАБами ощущают жители прифронтовых и приграничных городов, а столичные жители, центр Украины, не говоря о уже западе, не знают, что это такое и в чем опасность. Вызовом для Киева остается баллистика, аеробаллистика и гиперзвук, а вот вопрос КАБов — он где-то в сторонке, на повестке, но без актуальности.

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Между тем, в июне оккупанты применили 101 единицу баллистических средств поражения (из которых сбито было 29). Что касается КАБ — более 4 800!

Даже если представить, что все эти КАБы были на ОФАБ-250 с боевой частью 95 кг, то суммарный сброшенный взрывчатый потенциал составляет 456 000 кг! В то же время СВП 101 баллистического средства (если учесть исключительно применение ракет 9М723) — 50 500 кг!

Кого волнует в тылу передовая, граница и ближняя тыловая зона?

Разница в этих подсчетах в том, что к баллистическим средствам относятся не только ракеты 9М723 с боевой частью в 500 кг, но и 48Н6ДМ с БЧ около 150 кг (то есть, в меньшую сторону), а КАБ ОФАБ-250 это минимальная по массе бомба, применяемая с УМПК… А есть ОФАБ-500/1500/3000…

Авиационными бомбами по Украине создается в десятки больше разрушений, чем баллистикой, и масштабирование применения КАБов у российских оккупантов выходит намного быстрее. Например, в июне 2024 года противник применил по Украине около 2 800 КАБов.

Какое средство нанесло больше разрушений для Украины?

Да, с баллистикой нужна борьба, но почему ее в информационном пространстве всегда больше, чем КАБ? Наверное, потому, что баллистика — это проблема относительно спокойного и благополучного тыла, а вот КАБы — это проблема тех на передовой, как военных, так и гражданских.

Кого волнует в тылу передовая, граница и ближняя тыловая зона? Возникает именно такое ощущение.

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Текст опубликовано с разрешения автора