Новые угрозы. Знаете, чего боится Шойгу? 21 июня, 16:04

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в случае удара по Крыму будет удар по «центрам принятия решений»

Глава российского военного ведомства считает, что Крым находится вне зоны боевых действий и удары по военным объектам на его территории сделают США и Великобританию участниками конфликта, и в этом случае — только не пытайтесь искать логику — Россия незамедлительно «нанесет удар по центрам принятия решений» на украинской территории, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

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В этом заявлении, по-моему, прекрасно все. Россия и без всяких ультиматумов и ударов по территории Крыма наносит удары по «центрам принятия решений» и, похоже, гордится этим. История с ударом по штаб-квартире Главного управления разведки Министерства обороны Украины на протяжении нескольких недель была чуть ли не главной темой российских пропагандистов.

Непонятно, почему именно удары по Крыму должны привести к таким решениям, а удары по другим оккупированным российским территориям — нет, ведь с точки зрения российского конституционного права Крым ничем не отличается от Луганской области. Непонятно, почему Сергей Шойгу говорит об опасности ударов ракет вне зоны проведения «специальной военной операции» (так в России называют войну против Украины — ред.). Что такое вообще эта зона? Если «операцию» начали для «помощи» придуманным в Кремле «народным республикам», то почему пытались захватить Киев и Чернигов, почему приняли решение об аннексии Херсонской и Запорожской областей? Почему Херсонская область вдруг стала «зоной спецоперации», а Крым — нет?

В этом заявлении, по-моему, прекрасно все

И неясно, почему решение Кремля о «вовлеченности» США должно привести к ударам по украинской территории. Если Шойгу считает, что с Россией воюют Соединенные Штаты — то, по логике, и удар нужно наносить не по украинским, а по американским «центрам принятия решений». А если ради победы над США и Великобританией нужно бить по Украине, то, думаю, это вряд ли свидетельствует о понимании российским министром причинно-следственных связей.

Но я не спешил бы упрекать министра обороны России в алогичности. Сергей Шойгу, думаю, прежде всего исходит из страха. Он боится, что в результате действий украинской армии Россия может потерять контроль над Крымом и лишиться его как плацдарма для нападения на Украину и дестабилизации ситуации в Черном море. Даже удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow могут значительно уменьшить шансы России на оборону своих позиций на юге Украины и заставить отказаться от надежд на оккупацию новых украинских регионов.

Владимиру Путину и Сергею Шойгу, уверен, не хочется терять Крым как территорию политического мифа и как плацдарм для дальнейших действий России, которые в мире уже называют преступными. Отсюда, очевидно, и такие алогичные угрозы российского министра.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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