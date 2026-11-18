Мост за мост
О трудном пути к устойчивому миру
Основываясь на своем опыте газовых войн, могу с уверенностью утверждать, что россияне не слышат никаких иных аргументов, кроме аргументов силы, подкрепленных их собственным негативным опытом.
Например, в марте 2018 года Газпром обиделся на проигрыш в Стокгольме и попытался устроить нам очередной «холодомор». Мы вышли из сложного положения благодаря инициативе «Прикрути».
Перекрыть им газ в качестве симметричного ответа мы тогда уже не могли. Но летом того же года мы наложили арест на активы Газпрома в Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и Люксембурге. Асимметрично, но тоже эффективно.
Россияне опытным путем поняли, что дальше будет только хуже
Теперь продолжение конфликта создавало реальные риски уже для самого Газпрома. И чем дольше он отказывался выполнять решение арбитража, тем выше становилась потенциальная цена этого отказа.
В конце 2019 года Газпром (читай — Кремль), столкнувшись с реальной перспективой потери ключевых зарубежных активов, согласился выплатить деньги и заключить «мирное» соглашение.
То есть они эмпирическим (а не теоретическим) путем поняли, что дальше будет только хуже.
К чему это я?
Пока мы не дойдем до такой же точки в этой войне — пока Кремль не убедится на собственном опыте, что продолжение войны будет наносить ему всё больший ущерб по сравнению с ее прекращением, — на мирное соглашение рассчитывать не стоит.
Иными словами, мир станет реальностью тогда, когда цена продолжения агрессии для Кремля превысит ожидаемые выгоды от нее.
Но есть и хорошие новости. Благодаря нашим оружейникам мы получили инструмент для симметричных ответов. Он у нас уже есть. И это меняет расчеты Кремля. Ведь теперь удары по нашим городам могут иметь для россиян прямые и ощутимые последствия.
А значит, продолжение террора перестает быть для них безнаказанным.
Поэтому обмен «мост на мост» — это более реалистичный путь к устойчивому миру, чем отдача территорий, которые россияне уже почти четыре года не могут захватить.
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