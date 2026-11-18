Смехотворные амбиции. С чем теперь Путин поехал в Китай
Неспособность Москвы защитить ключевые объекты инфраструктуры делает смешными претензии Путина на статус военной сверхдержавы
Ранним утром 17 ноября Украина нанесла мощный удар по Крымскому мосту. Результат оказался впечатляющим: полностью разрушены центральный пролет автодороги и главная арка этой стратегически важной транспортной артерии, соединяющей оккупированный Крым и территорию России.
Эта знаковая атака украинских сил имеет колоссальное военное значение, а для Владимира Путина она стала еще и символическим поражением прямо перед встречей с лидерами США и Китая, запланированной на эту неделю.
Теперь претензии Путина — просто смехотворны.