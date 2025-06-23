«Коалиция убийц» уничтожает Киев, а Трамп лишь разочарован

● Тяжелая ночь Киева. В ночь на 23 июня армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах города. По меньшей мере девять человек погибли (среди них 11-летняя девочка с матерью), еще около 30 — пострадали. Ракета разрушила пятиэтажку в Шевченковском районе столицы.

РФ атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. 146 БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов были сбиты, 193 — локально потеряны; семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 были сбиты, еще три — локально потеряны; пять крылатых ракет Искандер-К сбиты.

● «Коалиция убийц». Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетно-дроновую атаку на Киев и назвал Россию, Иран и КНДР «коалицией убийц».

«После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шумихи из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало „ракетно-бомбовые“ шаги», — отметил глава государства в ТГ. Однако, как отметил Зеленский, РФ молчит после того, как ее армия нанесла циничный удар шахедами и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других городов и общин Украины. Он уточнил, что в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. «Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизни, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора», — подчеркнул президент.

● Безумный удар. А уже днем 23 июня рашисты атаковали баллистической ракетой город Белгород-Днестровский Одесской области — разрушено учебное заведение. Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара погибли два человека, также по меньшей мере 12 раненых.

«Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было — сейчас каникулы. Но там находились работники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», — написал Владимир Зеленский в ТГ.

● «Трамп разочарован». Президент Дональд Трамп «разочарован» из-за недавних российских ударов по гражданскому населению в Украине, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе брифинга для журналистов перед саммитом в Гааге. «Я хочу присоединиться ко многим голосам мира с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время одного из последних ударов», — сказал он.

«Президент Трамп заявил, что очень разочарован тем, что люди гибнут во время переговоров», — сказал посол. В то же время дипломат призвал «обе стороны к сдержанности».

● НАТО вспомнит Украину? В финальной декларации нынешнего саммита НАТО (состоится 24−25 июня в Гааге) Украина будет упомянута. В этом журналистов заверил генсек Альянса Марк Рютте во время пресс-конференции 23 июня в Гааге, сообщила корреспондентка NV. «В коммюнике, которое сейчас согласовано послами, вы найдете важные формулировки по Украине, в частности те, что свяжут оборонные расходы [которые вырастут у стран НАТО на 5% ВПП] до 2035 года — с Украиной и необходимостью, чтобы Украина могла продолжать борьбу. Это четкое обязательство союзников», — заявил Рютте.

По словам генсека, по состоянию на конец июня на Украину уже была аккумулирована военная помощь в размере 35 млрд евро, в то время за весь прошлый год расходы были на уровне 50 млрд евро.

Всего на саммите НАТО лидеры примут три основных решения, которые будут подтверждены в итоговой декларации: 1) соглашение о новом плане инвестиций в оборону, в частности повышение расходов на оборону до 5% ВВП, как на этом настаивает президент США Дональд Трамп; 2) решение об увеличении объемов производства вооружения странами НАТО; 3) подтверждение долгосрочной поддержки Украины союзниками. Однако в финальном тексте, вероятно, не будет подтверждения Альянсом стремления Киева получить членство в НАТО. Хотя и на всех предыдущих саммитах говорилось о том, что путь Украины необратим.

● Зеленский в Лондоне. Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для углубления оборонного сотрудничества. Во время визита украинский лидер получил аудиенцию у короля Чарльза III, перед тем как встретиться с премьер-министром Киром Стармером.

В Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, ведущего норвежского производителя вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников.

● Две попытки покушения на Зеленского. Глава СБУ Василий Малюк рассказал о попытках покушения на Владимира Зеленского. По его словам, первую пытались совершить во время передвижения президента по территории Офиса главы государства, другую — в польском аэропорту.

В частности, в прошлом году была громкая реализация с задержанием сотрудников Управления госохраны. Еще одна попытка — физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. «Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — это был FPV-дрон, другой — это снайперский комплекс», — подчеркнул глава СБУ. По его словам, нейтрализовать убийцу помогли польские коллеги.

● Цели оккупантов не изменились. Российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что сейчас оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях и, видимо, отдают приоритет наступательным операциям в Донецкой области. «Как и с октября 2023 года», — подчеркнули эксперты. Также в ISW отметили, что захватчики усилили темп наступательных операций в начале 2025-го и поддерживали его в течение последних пяти месяцев.

И напоследок:

● Вице-премьеру Чернышову вручили подозрение. Действующему вице-премьеру Алексею Чернышеву (возвращения которого из загородной командировки накануне напряженно ждали правоохранители) объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Чернышов стал шестым подозреваемым по делу. По данным следствия, в Киеве один из застройщиков организовал схему незаконного получения земельного участка для строительства жилого комплекса. Он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий Чернышову. Как написали в НАБУ, в сговоре с госсекретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия были созданы условия для передачи участка этому госпредприятию.

Как сообщили в НАБУ, по условиям договоров застройщик должен был передать государству часть квартир в будущем комплексе — в соответствии со стоимостью выделенного земельного участка. Чтобы уменьшить это количество, стоимость земли и зданий на ней специально занизили почти в пять раз. В результате оценочная стоимость оказалась более чем на 1 млрд грн меньше рыночной. Именно на такую сумму государство могло не получить жилья, если бы договоры были выполнены. Впрочем, реализации схемы помешали — на участок наложили арест по представлению НАБУ и САП.

«Состоялся конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более двух часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами», — написал Чернышов в ФБ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.