Удары по Киеву и Одессе. Как нас будут додавливать до переговоров и кто первым посыплется

Немного аналитики по ночному обстрелу 19 июля. И если он меня удивил, значит, он точно уникален. И ключевыми здесь являются три аспекта:

1. Рекордное количество баллистических и гиперзвуковых ракет — 35!

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Из них сбито целых 17. Было запущено 10 Цирконов из Курской области и 25 Искандеров-М/С-400 из этой и Брянской областей.

Поэтому в данном аспекте зафиксированы сразу два уникальных рекорда: по количеству запущенных и по количеству сбитых баллистических ракет. За две недели, прошедшие с момента предыдущей комбинированной атаки, противник с интервалом в несколько дней запускал «проверочные» партии из 4−8 баллистических ракет, чтобы выяснить, есть ли у нас ракеты PAC-3 для системы Patriot. Поскольку во время последней атаки нам удалось сбить часть целей, в ночь на 19 июля было применено максимальное количество баллистических ракет — с целью перегрузить систему ПРО и исчерпать запасы. Полагаю, в ближайшие дни снова последует атака на Киев с применением 4−8 баллистических ракет, чтобы воспользоваться «окном возможностей» в отсутствие у нас ракет-перехватчиков.

Сообщают о попадании по Артёму

2. Отсутствие крылатых ракет.

Эта атака снова была комбинированной, но крылатые ракеты Х-101 или Калибры не применялись. У врага их имеется большой запас, однако залп баллистических ракет они почему-то ими не подкрепили. Возможно, кто-то в штабах наконец подсчитал, что с зимы мы сбиваем более 90% этих ракет. Они неэффективны от слова «совсем».

Возможно, после удара по Энгельсу и уничтожения одного стратегического бомбардировщика Ту-95МС их перебазировали, поэтому не уложились в сроки. Посмотрим на следующую атаку: наличие или отсутствие в ней крылатых ракет даст ответ на этот вопрос — почему именно 19 июля их не было и будут ли их применять в дальнейшем.

3. Они всё-таки отвечают. И не только симметрично — ударами по складам (в ответ на Wildberries) и заводам, а отвечают за наше активное принуждение их к миру.

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Да, именно такими атаками они показывают, что тоже будут душить нас, принуждая к переговорам. Они терпят то, что у них рушится экономика и логистика, а инфляция растет семимильными шагами. Но такими атаками они демонстрируют, что сделают всё, чтобы мы сломались первыми.

Доказательства этого аспекта, к сожалению, находятся в Одессе. Там россияне уже 10-й день проводят своего рода аналог 40-дневной операции по «принуждению к миру». Все три ракеты Оникс, запущенные в ночь на 19 июля, были направлены на Одессу. Удары наносятся по портам, складам и жилым домам. Всё, чем могут достать из Крыма, летит по Одессе. Не знаю почему, но Воздушные силы не упомянули несколько ракет Х-22/32. Возможно, это лишь влажные фантазии врага, однако все их паблики сообщают об использовании против Одессы самолетов Ту-22М3 с этими ракетами. Днем 19 июля ракетой также было поражено крупное судно, следовавшее в Одессу. Все ракеты воздушного базирования Х-59/69 из отчета Воздушных сил также были выпущены по Одессе.

Уничтоженные огромные склады под Киевом и Харьковом — тоже не случайные и не плановые цели. Это тоже их ответ.

И поэтому ключевое понимание третьего аспекта заключается не в самих ответных действиях, а в том, что мы переломили ход событий на войне. Из жертвы агрессии мы превратились в активного участника войны, который проводит операции по принуждению к миру с использованием дальнобойных средств, действуя гораздо масштабнее и стратегически грамотнее. Мы воздействуем на врага на стратегическом, военном, экономическом, логистическом и эмоциональном уровнях. А они действуют по-старому: лупят по бедной Лукьяновке из совершенно неточных С-400 и рапортуют о попадании по Артему. Хотя в этот раз отклонение от завода снова составило сотни и сотни метров. Посмотрите, где находятся кинотеатр Киевская Русь, улица Коперника и сам завод Артем.

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В экзистенциальной войне на истощение судьба решается не захваченными населенными пунктами или точками на карте, а тем, кто первым «посыплется» в стратегическом плане — в плане умонастроений и отношения населения к войне. Я не видел ни одного поста или видео от нашего предпринимателя, который плакал бы — подобно россиянам — из-за складов Wildberries. У наших людей четко прослеживается украинская позиция: отстроим, нас не сломить, мы стоим. Россия точно рухнет первой.

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