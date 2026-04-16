● Идут бои возле Покровска. Российские войска пытаются закрепиться в центре села Гришино в Донецкой области (к северо-западу от Покровска). Как пояснили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск, который держит оборону в этом секторе, ситуация там остается напряженной: оккупанты стремятся развить наступление в населенном пункте, продолжаются стрелковые бои.

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Силы обороны Украины также продолжают сдерживать российскую армию на северных окраинах Покровска. В южной части города враг пытается накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении. В то же время украинские защитники обнаруживают и уничтожают цели, не позволяя врагу сформировать ударные группировки.

● Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко вернули под контроль часть улиц в Волчанске (северо-восток Харьковщины), которые ранее удерживали российские войска. В то же время спецбатальон Шквал этой же бригады уничтожил российскую пехоту.

● Цена российского наступления. В Донецкой области враг теряет в среднем 428 солдат на квадратный километр (аналогичный общий показатель — 254 россиянина на каждый 1 кв. км), сообщил накануне министр обороны Михаил Федоров на 34-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).

● В 1-м корпусе Нацгвардии Азов заявили, что взяли под контроль все вражеские логистические пути вокруг оккупированного Донецка. «Пилоты ударных БпЛА охотятся на российскую логистику в дальней операционной зоне. Дроны держат под контролем все логистические пути вокруг Донецка», — сообщили там. И отметили, что Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая — активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства.

● Сутки, которые россияне сделали черными. Тяжелые сутки начались утром 15 апреля (когда был первый взлет российских ракетоносителей Ту), днем и до вечера того же дня, когда украинские силы отбили массированную атаку дронов вместе с крылатыми ракетами, и завершились ночью на 16 апреля, когда враг ударил по крупным украинским городам баллистикой.

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Ночью российские войска массированно атаковали Киев ракетами. Попадания зафиксированы в Подольском, Оболонском и Шевченковском районе (повреждены 17 многоэтажек). Погибли четыре человека (среди них 12-летний ребенок), пострадавших 60 (четверо детей, медики, полицейские).

Также в ночь на четверг страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Днепру, в результате чего четыре человека погибли, еще 30 — пострадали.

В Одессе в результате российской атаки ракетами и дронами ночью 16 апреля погибли девять человек, еще 23 — получили ранения. Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий. В городе объявили день траура.

● Россия не заслуживает смягчения. Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что ночной удар доказал: Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. «Россия делает ставку на войну. […] Никакой нормализации такой России быть не может. Давление на Россию должно работать. И важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины», — подчеркнул он.

Катерина Матернова, посолка ЕС в Украине, написала, что «эта ночь была ужасной» и опубликовала фото из укрытия, где она провела значительную часть ночи. «Мои руки до сих пор дрожат. В городе пахнет дымом от пожаров, вспыхнувших в нескольких частях города. Власти подсчитывают количество жертв — погибших и раненых», — добавила она. Матернова подчеркнула, что со стороны России это не была «операция». «Это было нападение на невинных людей во сне. Сирены не утихали. Казалось, что взрывы никогда не закончатся. Я всегда делаю паузу, чтобы подумать о том, как Украина снова поднимается утром. Как города начинают пульсировать жизнью, а люди спешат на работу — истощенные, напуганные. Это продолжается уже более четырех лет. Как долго это может продолжаться?» — говорится в ее заметке.

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● Ахиллесова пята отечественной ПВО. «19 баллистических ракет Искандер-М или С-400 было применено [ночью] по четырем регионам нашего государства, в Киеве было пять попаданий и также пострадали Днепр, Харьковская и Одесская области, — рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, — В первой волне противник применил крылатые ракеты в количестве 20, фактически такое же количество, как и баллистики сегодня ночью. Поэтому именно в этот раз мы несколько изменили формат, сделали итог за сутки, потому что это была такая фактически суточная атака с 7 утра вчерашнего дня до 7 утра сегодня, 16 апреля». По результатам, как добавил Игнат, видно, что крылатые ракеты удается сбивать, иногда показатель перехвата достигает почти 100%, прежде всего благодаря работе тактической авиации и самолетов F-16. В то же время, по его словам, баллистические ракеты остаются «Ахиллесовой пятой» для Сил обороны Украины.

В период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля, в течение двух волн комбинированных атак, россияне применили 703 воздушных средства нападения, сообщили Воздушные силы ВСУ. Речь идет о 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, а также 44 ракеты: 19 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 (сбито 8); 20 крылатыми ракетами Х-101 (сбито 19); 5 крылатыми ракетами Искандер-К (сбито 4). По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона Украины обезвредила 667 российских целей, в том числе 636 дронов.

«С такими атаками, собственно, надо чем-то отбиваться. У нас люди подготовлены, 24/7 не только умеют отражать успешно баллистику, но и рационально используют ракеты… Вопрос сейчас действительно в ракетах очень серьезные», — добавил Игнат. Накануне и Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам противовоздушной обороны Patriot: «У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть».

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● Атака продолжилась. Войска России утром 16 апреля атаковали дронами энергетическую инфраструктуру южных областей Украины, в результате чего обесточены потребители в Николаевской и Херсонской областях.

Без света остались город Николаев и населенные пункты Николаевского и Баштанского районов. Также электроснабжение исчезло в Херсоне.

● Российская нефть воспламенилась. В Туапсе Краснодарского края РФ вспыхнул масштабный пожар, — как следствие вероятного удара по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в ночь на 16 апреля. Соответствующие кадры публикуют мониторинговые каналы Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+. «Порт в Туапсе продолжает интенсивно гореть», — говорится в описании к одному из видео. С самого начала горели три резервуара и нефтеналивной пирс.

Через терминал в этом порту россияне отгружают нефть после повреждения аналогичного объекта в соседнем Новороссийске. Туапсинский НПЗ входит в компанию Роснефть. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке.

● Дипстрайк был удачным. На территории Стерлитамакского нефтехимического завода в российской Республике Башкортостан после атаки Сил обороны Украины 15 апреля возник масштабный пожар. Об этом свидетельствуют опубликованные проектом Схемы спутниковые снимки Planet Labs.

Завод, расположенный на расстоянии примерно 1500 км от Украины, производит ионол — присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники.

Немного международки:

● Польша не даст Украине быстрого вступления. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский против идеи ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Он считает, что Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это в свое время сделала Польша.

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«У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт», — заявил глава МИД Польши.

● Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, но не будет выступать против предоставления Украине кредита на 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Словакия стремится получить «четкое, прозрачное и подтвержденное заявление» о возобновлении работы нефтепровода Дружба.

● Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может устроить пробную атаку на море, чтобы выявить уязвимости НАТО, — на фоне того, что президент США Дональд Трамп угрожает выходом Штатов из Альянса.

И напоследок:

● Четыре свободы для Украины. Президент Владимир Зеленский и украинский народ получили международную премию «Четыре свободы». Присуждая ее, правление Фонда Рузвельта выразило свою поддержку Украине. Церемония награждения состоялась в Мидделбурге, в Нидерландах. «Да, мы часто слышим, что международное право и мировой порядок нарушены. Но все еще существует четкое большинство стран, которые признают, что война — это не норма. Убивать людей — это не норма. И агрессию и насилие надо остановить. Люди это чувствуют, действительно», — сказал украинский лидер во время награждения.

«Здесь, в Нидерландах, мы работаем над созданием трибунала по российской агрессии против Украины, и я благодарю вас за вашу помощь, — добавил Зеленский. — Мы работаем над тем, чтобы международная правовая система была твердой и бескомпромиссной в отношении российских военных преступников».

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Кстати:

● Трибунал для Путина становится более реальным. Австрия официально уведомила Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига отметил, что решение Австрии доводит общее количество стран, желающих участвовать в Спецтрибунале, до 20, включая 19 государств — членов Совета Европы. Теперь документ о юридическом оформлении трибунала по России может быть вынесен на голосование во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоится в Кишиневе 14−15 мая.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.